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Red Velvet第三位！　Joy宣布續約SM娛樂「基於10年信任與信念」

記者張筱涵／綜合報導

韓團Red Velvet第三位成員宣布續約！SM娛樂今（14日）發出聲明，透露已經和Joy正式續約，Joy更提到是基於10年的信任與信念。

▲▼Red Velvet。（圖／翻攝自Instagram／redvelvet.smtown）

▲Red Velvet今年出道邁入第11年。（圖／翻攝自Instagram／redvelvet.smtown）

綜合韓媒報導，Joy宣布續約的同時表示：「基於10年的信任與信念，我與一直並肩同行的夥伴進行了深入的談話，深感我們可以一起朝著更好的方向前進。」她承諾，將與SM娛樂攜手，透過正向的協同效應，努力向粉絲呈現更多元的魅力。

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SM娛樂也表示：「繼瑟琪和Irene之後，我們很高興能與Joy繼續保持這段美好的合作，我們將全力支持她作為Red Velvet成員、SOLO歌手Joy以及演員朴秀英發揮她的無限潛力。」

事實上，Red Velvet自2014年以〈Happiness〉出道後，推出〈Ice Cream Cake〉、〈Red Flavor〉及〈Feel My Rhythm〉等多首熱門作品，以多樣化的音樂風格和獨特的概念獲得大批粉絲喜愛。

Joy在個人活動部分，曾於2021年推出特別專輯《Hello》，憑藉清澈的音色魅力，獲得各世代的廣泛喜愛。此外，她還活躍於主持、電視劇、OST演唱及時尚領域，展現多元才華。

▲▼Red Velvet。（圖／翻攝自Instagram／_imyour_joy）

▲Joy在個人活動面也有好的發展。（圖／翻攝自Instagram／_imyour_joy）

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