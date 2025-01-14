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《飢餓遊戲》不按牌理出牌！再創收視紀錄奪冠　許孟哲得知真實反應曝光

記者孟育民／台北報導

中視《飢餓遊戲》日前播出「企業階級搶錢賽」，藝人龍語申、林敬倫、徐凱希、Amanda、潘映竹、謝凱蒂等和主持群展開殘酷的職場求生記，錄影中途一群人被帶到橘子園，製作單位讓大家享受觀光行程，還開放藝人無限制的採橘子跟吃橘子，沒想到突然就宣布有人被淘汰，讓大家莫名其妙，紛紛推敲到底隱藏規則是什麼，最後才發現是橘子上貼有藝人的小小頭牌，只要被其他人摘下並吃掉，就會遭到淘汰，出人意料的遊戲賽制，藝人都覺得超好玩。該集收視也再創新高，讓主持人都不敢相信。

▲▼《飢餓遊戲》王仁甫噹Amanda成收視高點。（圖／中視提供）

▲《飢餓遊戲》播出「企業階級搶錢賽」。（圖／中視提供）

蔡黃汝說自己其實常常玩遊戲時也摸不透，真心覺得橘子園那關很有趣。許孟哲看播出時，覺得自己自以為聰明的破解關卡很好笑。王仁甫則提及，橘子園那關顛覆了綜藝節目對抗、益智的遊戲規則，加上藝人本身都不知情，這樣的懸念讓觀眾有更多的參與度。

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▲▼《飢餓遊戲》王仁甫噹Amanda成收視高點。（圖／中視提供）

▲遊戲關卡讓人出乎意料。（圖／中視提供）

這一集繼橘子園後，還有高潮，一行人到瘦身坡分兩隊競賽裝水，兩隊一直勝負難分、戰況激烈，沒想到最後一刻Amanda被敵隊超前導致落敗，而同隊的王仁甫打趣地故意噹她，這讓收視瞬間飆到2.58（25-49歲分眾)，成為當集最高點，連帶整集的25-49歲分眾平均收視達2.11，成為當日所有頻道節目收視排行第一名，這也是節目近一年來的新高紀錄。

▲▼《飢餓遊戲》王仁甫噹Amanda成收視高點。（圖／中視提供）

▲王仁甫噹Amanda成收視高點。（圖／中視提供）

許孟哲認為整集每一關都有爆點，當收視公布時，他不禁再三跟製作單位確認真的有破2嗎。其他主持人得知捷報，認為在新的一年剛開始就有好成績，無疑對整個製作團隊來說是很大的鼓舞。

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飢餓遊戲, 峮峮, 王仁甫, 蔡黃汝, 許孟哲

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