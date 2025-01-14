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婚後前男友回頭！柯佳嬿受不了媽寶尪　「陷5角關係」3男顏值超高

記者黃庠棻／台北報導

《童話故事下集》今（14）日釋出主海報與主預告，由知名海報設計師陳世川所設計，以「沙發」在家中扮演重要角色的家具為主體，呈現出既夢幻又荒謬的喜劇風格，而在主預告中也曝光劇中夫妻檔林宜玲（柯佳嬿飾）與曾學友（劉以豪飾）從相識相愛到相愛相殺的婚姻之路。

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

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正式預告開頭便以「沒有很久以前，王子和公主轟轟烈烈地相遇」這樣既熟悉又逗趣的前言，帶出劇中劉以豪、柯佳嬿的初相遇，只見林宜玲（柯佳嬿飾）騎著機車飆速前行，竟撞上正好在過馬路的曾學友（劉以豪飾），戲劇性的相遇就這麼促成一對佳偶誕生，原以為會如同童話故事般「從此過著幸福快樂的日子」，一句「呷賽啦！」將夢想拉回現實。

▲《童話故事下集》正式海報曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》正式海報曝光。（圖／Netflix提供）

宜玲婚後的生活宛如家政婦，擦地、洗碗樣樣來，讓她直呼「到底誰說結婚是修成正果？明明是修煉的開始！」做不完的家事，加上打呼聲震耳欲聾、什麼事總把「媽媽說」掛在嘴邊的媽寶老公劉以豪，讓柯佳嬿總要心中默念「忍住，不能生氣，生氣就輸了。」

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

而媽寶老公劉以豪遲遲不敢向媽媽柯淑勤提出要搬出去住的軟爛個性，也讓柯佳嬿壓抑不住內心怒火，情緒爆炸怒喊「我忍你媽！」身心俱疲之際，遇上帥氣暖男藥劑師劉文傑（曾敬驊飾），一句「你很幸福嗎？」就讓柯佳嬿魂不守舍，甚至說出「要生了」這樣驚人之語。

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

曾敬驊貼心幫貼OK繃並以充滿磁性的溫柔嗓音提醒柯佳嬿「不要只照顧別人，要好好照顧自己。」瞬間擄獲柯佳嬿長期疲憊不堪的心。另一方面，柯佳嬿的同事兼大學前男友張人偉（傅孟柏飾）對她仍留戀，忍不住靈魂拷問「如果我那時候回來，妳沒有剛好要結婚，我們現在會在一起嗎？」

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

而總惹得柯佳嬿生氣憤而離家的劉以豪內心警報器大響，急忙在深夜追出門向她溫情喊話「老婆，回家啦！」婚姻中的三位男人，誰才是林宜玲真正的歸屬？不僅柯佳嬿周旋在三男之間，劉以豪也在職場遇到嬌小無害的小學妹陳思鹿（姚愛寗飾），是位獨自帶著5歲小孩的單親媽媽，總讓身旁的人對她激起保護慾。

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

面對劉以豪對她的照顧，姚愛寗心中也不免掀起一些漣漪，這對夫妻在婚姻中各自面對的男女關係，與背後探討的婚姻議題，也是此劇的一大看點。

編導李念修表示《童話故事下集》是「愛情清醒劇」，講述的就是王子和公主結婚後的故事「我們略過熱戀直接看婚後，看看公主在發現王子其實是媽寶，城堡其實是監牢後，還能否在相愛相殺中，找到繼續愛彼此的理由。」並分享她創作該劇的目標就是希望能陪觀眾吃飯、坐車、做家事，開開心心度過平凡的日常生活，就是最大的榮幸。

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

製作人黃薇夏則說：「《童話故事下集》的英文片名是 I am Married...But! ，人生中最重要的就是這個BUT，這個BUT總是寫實又荒謬，往往最精彩的故事，都在這一大堆的BUT轉折裡。很多看過部份片段的朋友都懷疑我們在他們家裝了監視器，大家可以來看看，是不是真的充滿既視感。」

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

柯佳嬿直呼很喜歡導演李念修的劇本「關係裡會發生的各種大小狀況的問題，都帶著一種無可奈何的可愛。看完以後會讓人覺得，好啦婚姻還是蠻可愛的」劉以豪則說「很謝謝導演寫出這麼棒的故事，讓我們所有人都很享受在其中，甚至到快要拍完的時候其實是非常捨不得的也謝謝導演相信我們。《童話故事下集》是在所有浪漫發生完之後，也許會是你我生活的一部分，希望大家會喜歡。」該作將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。

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柯佳嬿, 劉以豪, 童話故事下集

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