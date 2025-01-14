富商元配3點回嗆奈奈子：歡迎提告！　怒揭性愛片2疑問

圖文／鏡週刊

日前網美奈奈子遭富商老婆踢爆，當小三還自組後宮隊，拉著網美姐妹一起服侍富商；本刊另外獲悉，奈奈子和其他姐妹住在由富商購置、位於北市大巨蛋旁的破億豪宅，成了香豔的「共生公寓」，事發後奈奈子已被迫搬離該住處。而奈奈子神隱2週才出面喊冤，只是對於她否認介入他人婚姻，富商老婆則是回嗆「歡迎提告」。

▲奈奈子當小三遭元配發現，已被趕出富商為她打造的「共生公寓」。（圖／翻攝自奈奈子IG／鏡週刊）



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▲奈奈子曾經擔任直播主，也在富商支持下，轉型為YouTuber，但都做不出成績。（圖／翻攝自奈奈子臉書／鏡週刊）

曾擔任直播主的網美奈奈子被富商老婆指控，除了當小三外，還找了眾網美姐妹加入，享盡美食、穿戴華服，好不快樂。自「四女侍一夫」的新聞曝光後，本刊接獲熟悉內情的人士爆料，首先要澄清的是，不只4女，是5名網美共同服務富商。

惹到長輩 失寵關IG

為了窩藏這五美，富商特地在台北大巨蛋旁購置了豪宅，讓後宮們共同生活，形成春色無邊的「共生公寓」。原本逍遙的生活，卻因奈奈子暈船、起了篡位正宮的念頭，竟然跑去追蹤富商親友社群，導致富商家庭失和，還鬧上新聞版面，事情曝光之後，奈奈子已經被趕出黃金地段的香閨。

▲奈奈子（紅圈處）揪網美姐妹一起服侍富商，4女配1男泡裸湯的畫面曝光，引起轟動。（圖／讀者提供／鏡週刊）

據悉，原本富商家裡的長輩，十分擔憂兒子因此受累，力阻媳婦別讓此事曝光，但後來得知奈奈子的舉動，已經影響到親友的身心健康，便從反對轉為支持，成為把奈奈子趕出門的關鍵助力。奈奈子原本備受富商寵愛，除了名牌包等禮物外，富商為了支持她轉型成YouTuber的夢想，還找來專業團隊幫她拍攝Vlog、飼養寵物等內容，如今因介入他人家庭而成名，讓奈奈子火速關IG、行蹤不明。

▲曾深受富商（右）寵愛的奈奈子（左），笑納香奈兒名牌包。（圖／讀者提供／鏡週刊）

獨家聲明 正宮怒反擊

奈奈子消失兩週後重啟社群、拍影片喊冤，稱富商只是她擔任直播主時的「榜一」，因為太常被富商情緒勒索，早已封鎖對方。「榜一」為直播用語，指的是送禮物、打賞給直播主最多的人，足見富商為了追求奈奈子，確實花費不少。

▲奈奈子雖關閉社群帳號，但成人平台SWAG喊話歡迎她回歸。（圖／翻攝自奈奈子臉書／鏡週刊）

奈奈子撇清的說法，再次惹怒富商正宮，並提供本刊獨家聲明，表示「第一，奈奈子並未對『知三當三』破壞別人的婚姻，對我做出任何道歉的回應。請問奈奈子，跟妳口中的榜一大哥拍性愛影片只是玩玩、還是當成工作？第二，據奈奈子說法，因為（富商）人間蒸發，所以封鎖我老公，是錢不到位嗎？妳怎麼會去關注一個情緒勒索妳的人，並且發現他人間蒸發？第三，既然妳這麼委屈，歡迎提告。」

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