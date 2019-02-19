二伯被誤認理科太太！　蔡阿嘎一旁爆笑…問「知道我是誰嗎」結果糗翻

記者李湘文／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎自從有了兒子「蔡桃貴」，就少有時間跟老婆「二伯」享受2人世界，近日難得找到機會，一起到花蓮工作兼約會。只不過，夫妻倆在網路上知名度高，到了原住民部落卻都沒被正確認出，反而製造出不少笑料，讓彼此都笑歪了！

▲蔡阿嘎和二伯到花蓮。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

蔡阿嘎19日分享在花蓮的趣事，透露有部落孩子找二伯簽名，然而一問他們怎麼認識她，得到的答案卻是：「認識啊！妳是理科太太啊！」二伯一聽才知被認錯，連忙否認「我不是啦」，未料孩子們仍天真地拿出照片比對，大喊：「妳是啦！明明就是啊！」讓一旁的蔡阿嘎笑翻。

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▲二伯被誤認理科太太。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

不過，二伯也同樣爆料老公糗事，透露有小孩子熱情要求「幫我簽名」，蔡阿嘎爽快答應：「好啊！你知道我是誰嗎？」未料對方超乾脆地回答「不知道」。夫妻倆互相爆料，讓粉絲也笑翻表示「理科太太你今天跟聖結石出來玩喔」、「你們剛好可以互笑」、「是擅長搞笑的孩子呢」。

▲小孩們完全不認識蔡阿嘎。（圖／翻攝自臉書／嘎嫂二伯）

事實上，YouTuber之間被誤認不是頭一遭，蔡阿嘎日前也才剛分享一則趣事，得知有2個小女孩在書店討論HowHow新書，卻看著封面上的照片說「欸～蔡阿嘎」、「蔡阿嘎欸」。他幽默回應「金城武跟山下智久不像啊」，還為此開玩笑向HowHow喊話：「要記得分我版稅喔。」

▲蔡阿嘎和二伯互爆糗事。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲HowHow先前也被小女孩誤認是蔡阿嘎。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎、HowHow）