男歌手洩BIGBANG軍中生活：太陽不讓你睡、大聲半夜超怪

記者吳孟庭／綜合報導

南韓饒舌歌手BEENZINO日前退伍，德國女友迎接他時哭翻的影片在網路瘋傳，一度造成話題，他也暢談當兵生活與BIGBANG兩位成員一同服役，「太陽就是講不停」、「大聲是一到10點就很睏的孩子」，讓想念BIGBANG的粉絲可以一窺歐巴的軍營生活。

▲BEENZINO洩BIGBANG太陽與大聲的軍中生活。（圖／翻攝自YouTube／대한민국육군）

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BEENZINO日前在IG上開直播，跟線上將近2000名粉絲分享將近2年的軍旅生活，尤其和BIGBANG太陽與大聲在軍中有為了陸軍慶典一同表演、一同生活的經驗，分享私下十分有趣的互動。

「太陽就是很愛跟你對話的類型，所以就會一直的聊天。」BEENZINO回憶太陽老是很愛拉著大聲聊天，「有一次真的聊到很晚，太陽說『我們聊聊吧』就開始聊，但會一直聊到他想睡為止，還用月球漫步的方式走回自己的床鋪。」

▲BEENZINO開直播與粉絲分享軍中生活。（圖／翻攝自BEENZINO IG）

比起太陽不讓人睡，大聲則是完全相反的類型，BEENZINO說，「大聲是一到晚上10點就會很睏的孩子，他好像是10點睡覺早上6點起床那種，半夜還會爬起來凝視前方。」

BEENZINO搞笑說，「我想過為什麼太陽要叫太陽，因為他是讓大聲無法入睡的『太陽』，代表日頭升起了...」。BIGBANG目前有4名成員正在服役，6月T.O.P將會率先退伍，GD、太陽與大聲將於10月底、11月初退伍，勝利則會在今年3、4月入伍。