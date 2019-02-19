賀一航曝白冰冰「節目停掉哄騙我」　沈玉琳笑虧：講話真不討喜

記者林彥君／台北報導

白冰冰、賀一航、沈玉琳和台一線主持中視新節目《我愛冰冰Show》，沈玉琳透露會接主持棒，是因白冰冰在搭飛機時「田野調查」，發現年輕人很喜歡沈玉琳，所以力邀他加入。主持人之一的賀一航說，這是第一次和白冰冰合作，雖和兩人都是豬哥亮的徒弟，但以前兩人的節目對打，是敵對關係，互相「對幹。」

▲中視《我愛冰冰Show》記者會，白冰冰（中）、賀一航（左）沈玉琳。（圖／記者季相儒攝）

賀一航是《冰冰Show》最後一集嘉賓，該節目去年12月停播，賀一航說：「《冰冰Show》發通告的人跟我說節目要停掉，製作人半哄半騙說，這是冰冰姐最後一集，要我來上，我想說老朋友幫一下忙，錄完影後決定合作。」讓一旁沈玉琳笑說：「賀大哥講話真不討喜，又是對幹，又說節目停掉。」

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▲中視《我愛冰冰Show》記者會，白冰冰、賀一航、沈玉琳和台一線。（圖／記者季相儒攝）

白冰冰日前因代言高雄觀光拍《來去高雄》MV被網友酸，白冰冰今透露曾看到網友留言「老藝人還不去死。」讓她看完很難過，直呼現在的小孩都這樣嗎？雖被罵影片也因此衝高影片點閱率，白冰冰笑說：「你咬我呀！」

白冰冰說，網友說她的《來去高雄》畫面是盜竊，但她強調影片是經過授權才使用，被說盜用讓她一度想對網友提告，但後來作罷，笑說：「哎唷！小屁孩，都未成年，要告的話是告父母，挖勒你阿嬤勒！開開心心啦。」

▲中視《我愛冰冰Show》記者會，賀一航和沈玉琳。（圖／記者季相儒攝）