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吳鳳：台灣人太小看自己　小國不代表沒有發展！

圖文／鏡調刊

台灣女婿吳鳳來台灣12年，生了2個女兒，對於台灣，他既有在地人般的熱情，也有外地人的理性。來自土耳其的他，除了主持節目和拍廣告，也常在社群網路自製影片與觀眾分享，談論議題涵括在台灣生活的各個面向，特別是文化衝擊。

愛之深責之切，或許是自己人批判不遺餘力，台灣人時常調侃自己身在水深火熱的「鬼島」，但是對外國人而言，台灣雖不盡善盡美，仍有不可或缺的優勢。吳鳳說：「我蠻喜歡荷蘭，荷蘭只比台灣大一點點，比土耳其小了20倍，但農產品外銷是全世界第2名，為什麼不是土耳其？土耳其很大、很漂亮，但為什麼荷蘭可以賣比較多？你不覺得很了不起嗎？所以我覺得大小不重要，台灣人太小看自己，小國不代表沒有發展，韓國也很小啊，小但是有特色，小但是有力量、有吸引力。荷蘭小小的，梵谷還有很多藝術家都是荷蘭人，足球也很厲害，因為有那個環境，所以他們會培養出藝術家、作家、足球員。」
 
▲▼吳鳳。（圖／鏡週刊）

▲吳鳳全家福。大女兒3歲了，小女兒才剛出生不久。

獅子座的吳鳳，自認是個有主見也有遠見的人，一旦投入一件事情，便會勇往直前努力達標。「全世界聰明的人聽說是百分之十，台灣有那麼多天才，如果沒有培養，有可能是去夜市賣香蕉，土耳其也一樣，沒有發揮的空間。」

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求學階段，他在土耳其讀觀光，為了拓寬未來謀生之途，早早學了德文，後來甚至考進漢學系學中文。學德文時，一天埋頭苦讀十幾小時，「我當時立志學德文要比別人學得更好，而且還是在一個小學校學德文，土耳其學德文的人很多，所以學校小或大不重要，重要的是你要不要學。」

聊著聊著，他把話題切回現在的演藝事業。「我現在自己拍片也是啊，剪接也自己做，晚上睡覺有時候一想到靈感，馬上跳起來，因為我很重視未來，不然我也可以睡覺啊。我不是工程師也不是運動員，我的領域就是娛樂舞台，拍片、表演，我想要創造更多好內容分享給大家，寫書也可以，如果我的力量夠大，拍卡通、電影或戲劇也可以，如果沒有，就只能在自己的範圍裡面拍些好東西分享。」


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