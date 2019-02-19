《艾莉塔》續集關鍵　大導柯麥隆再造宇宙電影野心勃勃

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▲《艾莉塔：戰鬥天使》影評亮點分析。（影片／《星光好選喆》節目）

簡立喆／影評 、記者王筱筑／報導

今年賀歲檔最強科幻電影《艾莉塔：戰鬥天使》，在台上映首週內迅速破億，是春節電影票房冠軍，目前票房已上看3億，熱度持續中。這部片是春節檔期唯一一部大場面科幻片，成為春節票房電影冠軍並不意外，詹姆斯柯麥隆繼阿凡達之後，再創一部宇宙電影的野心也在《艾莉塔：戰鬥天使》當中表露無遺，勢必會有續集電影。

《星光好選喆》主持人簡立喆影評分析《艾莉塔：戰鬥天使》，認為充滿創意跟精緻特效令人歎為觀止，詹姆斯柯麥隆跟特效第一把交椅的WETA公司合作再下一城，電影建構的宇宙比《阿凡達》更令人驚艷，因為《艾莉塔》宇宙是後末日世界，既是熟悉事物，但又是未知的型態比如建築物、代步工具及人民生活都是末日後才有的，得靠創意發想，幸好本來就有日本漫畫小說大師木城幸人的作品《銃夢》做參考，《艾莉塔：戰鬥天使》建構的宇宙也相當如實呈現原著的精隨。

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《艾莉塔：戰鬥天使》結合各種類型片元素，包含西洋格鬥、東方武術、運動競技、機械戰鬥和驚悚元素，《艾莉塔》在每個環節都有顧到非常不容易，整體電影節奏緊湊毫無冷場，相信觀眾觀看當下會被浩大特效場面深深吸引，肯定看到目不轉睛。

但是片中出現所有野心勃勃的宇宙電影，急於想把世界觀一次介紹完的通病「拼拼湊湊、劇情跳躍」，在劇情的著墨上相對薄弱，尤其感情戲部分太多條故事線鋪陳不夠深入，最突兀的就是艾莉塔和男主角雨果的感情，輕描淡寫卻突然發展出濃烈的愛，甚至願意為對方挖心掏肺，難免讓觀眾看到出戲。《艾莉塔》無論戲裡戲外都像是年輕貌美的少女，也許現在內涵養稍嫌不足，但絕對會隨著時間歷練更加豐富，開放式的結尾和各種伏筆，相信下一集一定會更著重劇情發展，執得期待。