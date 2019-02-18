《一吻定情》票房出爐「4天已有觀眾6刷」　網道歉：王大陸當直樹很可以

記者洪文／台北報導

《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》從卡司公布開始，不斷受到外界熱議。該片情人節在台灣、大陸等地上映，首周末票房分別開出700萬台幣、1.36億人民幣，觀眾群落在高中生、大學生居多，才4天已有粉絲6刷，Instagram幾乎一面倒好評，不少網友看完道歉：「王大陸當江直樹很可以！」

《一吻定情》在Instagram好評洗版，Hashtag的PO文超過5000則，多數為高中生、大學生居多，網友認為導演陳玉珊很懂得抓少女心，「甜死人」、「浪漫到不行」、「改編得真好」，更有不少網友整場哭到結束，「太虐了」、「看到最後會哭」、「哭得比《比悲傷更悲傷的故事》還要慘」、「真的好好哭」、「超甜又很虐」、「後面哭到不行」。

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▲▼《一吻定情》網友好評 。（圖／翻攝自Instagram）



王大陸因在《我的少女時代》壞學生徐太宇深植人心，這次《一吻定情》詮釋資優生江直樹早在上映前受到熱議，如今不少網友看完電影在Instagram為他平反，「王大陸演江直樹很可以」、「大家不要先入為主」、「一點也不像徐太宇」、「角色發揮淋漓盡致」、「重新愛上他了」、「別爲了黑而黑」，而王大陸的Instagram已在上映4天粉絲暴增1萬，足見他在這部電影的圈粉功力。

▲▼網友為王大陸平反 。（圖／翻攝自Instagram）



至於湘琴，雖然不少人心中林依晨的湘琴才是經典，不過許多網友也給予林允極大的好評，「超可愛」、「迷糊又堅持的樣子，挺原湘琴的」、「徹底對林允改觀」。