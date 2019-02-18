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真的！《艾莉塔》量產化「平價義肢」　卡麥隆：全球截肢患者很快都能取得

記者洪文／綜合報導
 
科幻片《艾莉塔：戰鬥天使》全台票房突破2.08億，全球各地票房也開出紅盤。該片是《阿凡達》導演詹姆斯卡麥隆催生超過11年的心血結晶，他更讓電影進一步發揮於公益善舉，爲了罹患罕見疾病「流行性腦脊髓膜炎敗血症」而失去雙手的少女提莉洛基，量身打造的狂戰士義肢手臂，未來更將量產製造，很快地所有截肢患者都將能夠取得這套設備。

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》。（圖／福斯提供）

▲《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）

在一片好評及全球影迷口碑盛讚之下，《艾莉塔：戰鬥天使》自大年初一開片首日穩坐全台票房冠軍寶座至今，17日全台票房突破2.08億台幣，拿下全台雙週票房冠軍，而全球各地近日陸續上映也不斷開出票房紅盤，美國在浪漫情人節開片、遇總統日假期，同樣奪得首週票房冠軍。 

《艾莉塔：戰鬥天使》監製詹姆斯卡麥隆曾表示，它看見《銃夢》不僅僅是一個關於自我認知、發掘以及價值觀、普世皆準的故事，甚至其中的人性刻畫比26世紀的未來背景設定更具意義，堅持超過20年也要將本片搬上大銀幕的原因之一，就是因為艾莉塔令他和自己的大女兒產生連結：「我對這個故事有特別強烈的共鳴，因為當時我的大女兒還很年輕，我覺得這是一個鼓舞女性的精彩故事！」

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▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）

▲《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）

詹姆斯卡麥隆不但透過電影激勵女性勇敢追求夢想，更將對女兒的愛進一步發揮於公益善舉，他看到罹患罕見疾病「流行性腦脊髓膜炎敗血症」而失去雙手的少女提莉洛基，儘管身帶缺陷、依舊蛻變為一位卓越的女孩，從不讓疾病成為阻饒而深深感動，特別為她準備了一份超大驚喜─請出《艾莉塔：戰鬥天使》設計團隊與義肢製造商Open Bionics合作量身打造的狂戰士義肢手臂。

平價親民的進化版義肢不僅僅只讓提莉受惠，《艾莉塔：戰鬥天使》設計團隊更協助Open Bionics發展出一套艾莉塔版本義肢，很快地所有截肢患者都將能夠取得這套設備，讓詹姆斯卡麥隆與電影團隊的心意繼續傳愛全球。

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》。（圖／福斯提供）

▲《艾莉塔：戰鬥天使》劇照。（圖／福斯提供）

此外，導演勞勃羅里葛茲、製片強藍道、羅莎薩拉查以及克里斯多夫華茲近日前往原著起源國家日本宣傳《艾莉塔：戰鬥天使》，除了原著《銃夢》作者木城幸人現身力挺，現場還有大批粉絲畫上艾莉塔妝簇擁迎接主創團隊，熱情四射讓影帝克里斯多夫華茲心情超好，羅莎薩拉查興奮直呼很開心帶著電影回到艾莉塔的家鄉。

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》日本首映會。（圖／福斯提供）

▲《艾莉塔：戰鬥天使》日本首映會。（圖／福斯提供）

木城幸人過去曾表示自己超愛詹姆斯卡麥隆《魔鬼終結者》系列電影，反覆重播都已經數不清看了幾次，甚至收藏《魔鬼終結者2》雷射影碟，只為摸透詹姆斯卡麥隆這部科幻動作經典的秘密。他更開心地說：「我得知自己的作品將由詹姆斯卡麥隆改編翻拍成電影時，覺得非常榮幸。我也超喜歡勞勃羅里葛茲的《英雄不流淚》、《絕煞刀鋒》、《異星戰場》等作品，從沒想過他竟然會執導我的作品，十分驚訝又開心！」他高度尊重詹姆斯卡麥隆的改編，認同目前劇本強調人性靈魂與愛，相信電影將帶給觀眾百分百的感動，更大讚本片是史上最好的電影。

▲▼《艾莉塔：戰鬥天使》日本首映會。（圖／福斯提供）

▲《艾莉塔：戰鬥天使》日本首映會。（圖／福斯提供）
  
除了原著《銃夢》作者木城幸人站台力挺之外，現場也邀請到在影音平台擁有近250萬訂閱的人氣虛擬偶像「絆愛」來和主創團隊互動，看似嚴肅的克里斯多夫華茲難得賣萌，高八度音調和「絆愛」對話，還問她「是不是有訂婚對象了？」結果「絆愛」大開撩男術反問克里斯多夫華茲要考慮她嗎，讓他害羞表示私下再聊，接著還搞笑和她隔著螢幕談情說愛，也想上演雨果和艾莉塔的虐心戀再翻拍成電影，結果慘被導演勞勃羅里葛茲打槍。過去都以強悍形象示人的羅莎薩拉查也被粉紅泡泡感染，想和「絆愛」一起出遊、笑說「絆愛」可以加入她和克里斯多夫飾演的依德組成的溫馨家庭。

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艾莉塔, 銃夢, 艾莉塔：戰鬥天使, 詹姆斯卡麥隆

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