台北燈會捕獲野生《聲林》鄭可強、許莉潔　卡位狂賺東森幣

記者林彥君／台北報導



2019台北燈節16日至24日於台北西門町登場，主展演區在西門紅樓廣場，東森集團響應市府加入贊助行列，以50,000顆LED燈，打造流星雨的夢幻燈廊，閃爍藍紫色彩；主燈豬寶戴著紅眼鏡及象徵東森購物紅色討喜小禮花，以動畫投射ETtoday新聞雲的彩虹活力LOGO、和「東森自然美」綠色小旋紋，營造浪漫氛圍。

▲許莉潔、鄭可強和黃小愛賞燈會，賺東森幣。（圖／ETtoday）

搶先在燈節開始，有網友捕獲野生的《聲林之王》選手鄭可強（小烏龜）、小愛黛兒—許莉潔及網美黃小愛，合體相約看燈會，3人邊拿手機邊喃喃自語，究竟有什麼任務？原來是東森購物今年燈會，提供最大獎項—100萬元東森幣1名，和一萬元東森幣100名，另外人人有獎「每天送50枚東森幣，9天可得450枚。」

▲黃小愛、鄭可強、許莉潔在燈區前掃描QR CODE。（圖／ETtoday）

ETtoday新聞雲更提供 AirPods、掃地機器人等刮刮樂抽獎活動、和東森自然美頂級護膚保養SPA課程等超優新春大獎給民眾，過年尾牙慘烈槓龜、紅包拿不夠的3人，聽到消息要來提前卡位「燈節完全中獎作戰計劃」，鄭可強有備而來，準備了東森購物的大型看板，許莉潔帶可愛東森購物小抱枕，黃小愛則擦了跟東森購物的大紅色口紅，用烈焰紅唇來搶戲，鄭可強搞笑默念「狂抽猛送，肯定中獎」，黃小愛吐槽說，鄭可強在《聲林》代表的動物事忍者龜，就是「槓龜仔」，笑翻一票西門町經過路人。

▲許莉潔、鄭可強和黃小愛賞燈會，賺東森幣。（圖／ETtoday）

東森購物於台北燈節活動期間推出下列好康抽獎活動：

(1).【LINE @集章「好禮獎不完活動】凡於台北燈節活動期間至活動現場，使用台北市政府LINE@參加燈節集章活動，就有機會獲得東森幣 100萬、東森幣 1萬 100名以及長榮航空北美、日本來回機票和大金空氣清淨機跟HTC U12訂製熊讚手機、心花怒放手機等多重好禮大獎。

(2).【好友作伙逛燈節、東森幣天天送給你! 】走在燈節都有錢打中你!於台北燈節期間，天天掃描東森集團燈區QR CODE並加入會員，天天送50枚東森幣、9天可得450枚，每天限量6,600名，數量有限，送完為止。

▲▼ 東森集團主燈豬寶。（圖／ETtoday）

▲東森集團主燈豬寶。（圖／ETtoday）

