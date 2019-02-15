城市少女來了！況明潔重現招牌Pose　搭梁舒涵唱成名曲

記者李欣容／台北報導

史坦利國際傳媒董事長陳剛信昨（14日）舉辦春酒晚會，集結《女兵日記》、《女力報到》、《初戀情人》演員出席，《女力報到》CP情侶楊晴及羅平深情合唱《製造浪漫》，況明潔也重現「城市少女」經典名曲。

▲陳剛信和 八點檔《女兵日記》、《女力報到》及《初戀情人》演員出席盛宴 。（圖／TVBS提供）

這兩部戲都為TVBS創下收視佳績，陳剛信表示，感謝TVBS董事長張孝威支持，讓華語八點檔創收視高峰，強調：「現在才剛是開始，在未來新的一年，將會聚集台灣最好的IP（原著版權）及台灣最有經驗產製精英人才，產出供應臺灣最好的影視內容，創新再突破傳統電視台的思維。」

▲陳剛信董事長與夫人深情獻唱。（圖／TVBS提供）

在春酒晚會上，陳剛信第一次在公開場合發表理想，表示現在的趨勢已改變，傳統電視台要改變自己做節目自己播的「窄化」觀念，而是「製播分離、術業有專攻」。陳剛信說：「未來新的一年目標是要走向與許多的國家合作，目前國內外的訂單都在洽談中，將台灣推向國外，供應整個市場。」

▲況明潔（中間）在春酒上帶領梁舒涵、游小白合唱《年輕不要留白》。（圖／TVBS提供）

昨晚《女兵日記》、《女力報到》及《初戀的情人》全體演員齊聚過情人節，藝人們載歌載舞，況明潔更領軍，和梁舒涵、游小白合唱《年輕不要留白》，最高潮則是新團體「台版小虎隊」梁瀚名、鯰魚哥、博焱，三人熱舞《青蘋果樂園》讓整場人員High到最高點，連長官們也無法抗拒一同熱舞。