王家梁裸身泡湯「胸肌炸裂」　花花、琇琴竟亂入楷油

記者李欣容／台北報導

鍾瑶跟林子閎在《艾蜜麗的五件事》中分別飾演的艾蜜麗、竇儒終於互相坦承心意，眼看就要開啟甜蜜撒糖模式，迎來的卻是爭吵不斷，此時王家梁飾演的孫競明則愛火猛攻，還跟鍾瑶、劇中姐姐們花花、于子育（琇琴）一起泡溫泉，好身材難逃姐姐們伸手「楷油」。

▲林子閎、鍾瑶爭吵。（圖／東森提供）

林子閎和鍾瑶在感情上碰到許多阻礙，某次爭吵後甚至放話兩人不適合，獨自在車上痛哭，意外昏迷倒地不起，連林子閎自己都說這幾集轉折很大，一下甜一下苦，需要很多時間沈澱心情，轉換情緒。

▲王家梁壁咚鍾瑶。（圖／東森提供）

但相較苦情模式的「艾竇CP」，王家梁卻是不斷發動攻勢，送花、壁咚又霸氣告白，兩人竟還一起泡溫泉，就連一場公主抱的戲，王家梁還要求鍾瑶摸他胸，一臉真摯喊：「往下摸。」尺度超開，但其實是王家梁把鍾瑶抱起來的時候，衣服內的麥克風掉了，他才趕緊要鍾瑶幫他找看看，以免沒收到音，鍾瑶還搞笑故作一臉賺到的表情。

▲王家梁在廁所外壁咚鍾瑶。（圖／東森提供）

猛烈追求看似浪漫，但王家梁爆料，他對於要在公廁外壁咚鍾瑶覺得很解High，「我當時還糾結真的在廁所外壁咚？但跟導演討論後，劇中的他除了法律以外的事通通都不懂，就是個單細胞生物。簡單來說就是很笨！所以一切都很合理，哈哈。」

▲▼王家梁一次被4個女人吃豆腐 。（圖／東森提供）

而泡溫泉戲其實是鍾瑶、于子育、花花、林意箴和王家梁一起，于子育跟花花是第一次對戲，就要一起對王家梁上下齊手，兩人默契超足，對王家梁「楷油」楷得超自然，王家梁忍不住虧：「好像吃素吃太久，看到肉就失控！」