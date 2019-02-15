狂！炎亞綸登時代廣場廣告　嗨喊「好像國際巨星」打敗吳亦凡

記者盧薇淩／台北報導

炎亞綸1月中才從巴黎時裝週看秀回來，新春初四就受品牌邀請前往紐約，馬上緊接著他今年的第二趟時裝週，年假提早開工的他，沒有疲態，也絲毫不受時差影響，對於每天街拍行程滿檔的工作只有興奮。而初到紐約工作，粉絲也給炎亞綸大驚喜，獲得時代廣場上納斯達克與路透社大樓的大屏幕廣告，讓他超驚喜。

▲炎亞綸到紐約工作。（圖／華研提供）

初到紐約工作，粉絲就給了一個大驚喜，年前粉絲在微博《明星新勢力》的衝榜活動上踴躍幫炎亞綸衝票，最後票數打敗了流量小生吳亦凡與朱一龍，獲得了時代廣場上納斯達克與路透社大樓的大屏幕廣告，還能在週末熱門時段輪播一整天。

炎亞綸趁著工作空檔前往與自己的廣告「打卡」，也遇到了同樣來打卡的粉絲，有人特地從上海、北京飛來，也有當地華僑特地從美西飛來，就為了紀錄這一刻。而炎亞綸也特別謝謝粉絲們的支持，笑說好像變成了國際巨星，親眼看到自己的影像在世界知名的景點播放，又有滿滿的外國人及觀光客看到，其實感覺既奇妙又感動的，同時激勵自己一定要有更好的作品回饋給粉絲。

▲炎亞綸吃龍蝦大餐。（圖／華研提供）

這趟紐約行除了應邀看法國精品品牌《Zadig&Voltaire》大秀之外，還到了著名的雀兒喜市場吃龍蝦大餐，點整桌的龍蝦與生蠔，慰勞工作人員提早開工的辛勞。此外，也看了知名百老匯《sleep no more》，第一次看浸入式戲劇的炎亞綸說，「必須跟著很多不同角度的人來看故事，就跟世界上每件事一樣，單從一個人眼睛 去看事情絕對看不到事情的全部。」

▲炎亞綸和自己廣告合照。（圖／華研提供）