「這麼多人愛你」曾之喬：是屁話！她2句點破..吳怡霈秒落淚

記者盧薇淩／台北報導

「喬喬」曾之喬帶著新書《一個人去丹麥，寫一本書》到POP Radio《POP有夠靚》與吳怡霈暢談創作過程，談到在丹麥走訪著名景點「小美人魚」雕像，一車一車的遊客如同跟風似的狂拍照，嘈雜人聲對比小美人魚的孤獨，讓喬喬不禁有感而發，與吳怡霈談到如何面對外界眼光，沒想到當喬喬說完「無法阻止別人說甚麼，但我們可以留意自己跟別人說甚麼」，一席話讓吳怡霈眼淚潰堤。

▲曾之喬的一番話，讓吳怡霈潰堤 。（圖／Pop radio、翻攝臉書）

曾之喬表示，自己太年輕就出道，常有人對她說「不用介意別人跟妳說什麼，有這麼多人愛妳」，喬喬認為這句話雖然沒錯，但太表層，她直言：「我在圈內16年了，這個是屁話！」喬喬表示現階段已經不容易「中槍」，她的調適方法是把焦點放在原因「為什麼這句話讓我中彈了」、「這句話是假的但為何我會痛成這樣？」喬喬說，這不表示責怪自己，也不表示對方的責難有誤，她反而謝謝對方，讓自己察覺心底最深層的感受。

吳怡霈聽完不禁語帶哽咽，更表示不只藝人，只要是人都會有一段時間對自我價值追尋感到迷惑，從喬喬書中則獲得反思與自我對話，大喊：「怎麼我好像在接受你的開導！」

▲曾之喬到丹麥漢小美人魚合照。（圖／Pop radio）



曾之喬說自己很不愛打卡，也不太會打卡，被吳怡霈吐槽是「有個老靈魂」。吳怡霈說「如果沒有打卡可能就無法記得發生的事情」，喬喬說在小美人魚雕像旁取景時，看到觀光客絡繹不絕地對著雕像猛拍照，她突然覺得有趣，因為安徒生原著的《小美人魚》是悲劇結尾，她就心想：「大家知道真的小美人魚的故事嗎？」喬喬由此聯想到盲目跟風行為，「你知道自己在忙什麼？如果人生是有限的，那我們把時間花在什麼地方？」

談到出書契機，來自於喬喬聽到一個女孩對自己說話的聲音，相信這個聲音來自於內心深處的自己。隨著新書，新歌《歸零》被喬喬視為新書原聲帶，其中副歌則是7年前就寫下的內容。喬喬說，在歷經憂鬱症，現在她已經能找到與內心黑暗房間的相處方式與寶藏，也向有相同經歷的人打氣，表示「我們同在」，喬喬更認為「一定的折磨自己，會讓人變得很謙卑、更有同理心」。