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溫昇豪撒2千玩「保證中」刮刮樂　兌獎看金額傻眼了

記者李欣容／台北報導

溫昇豪農曆年前到恆春與部落小孩踢足球，參與公益活動，今年過年難得有時間和家人團聚，帶女兒回南部與爺爺、奶奶家享天倫，還大手筆花2千元買了4張「保證中獎」刮刮樂，沒想到每張都各中100元，讓他大嘆：「直接虧1600！」

▲▼ 伊林開工團拜 。（圖／記者周書羽攝）

▲溫昇豪。（圖／記者周書羽攝）

溫昇豪新的一年作品多，《我們與惡的距離》、《最佳利益》陸續播出，舞台劇《瘋狂偶像劇》也預計加演，今（14日）恰好是情人節，他參加完公司團拜就趕去排練舞台劇，無望過節，但他也說平時該有的都有，要知足常樂。

▲▼ 伊林開工團拜 。（圖／記者周書羽攝）

▲溫昇豪情人節在工作中度過。（圖／記者周書羽攝）

他先前和蔡淑臻、李沛旭合作過《犀利人妻》，被問及有沒有關心好友戀情狀況，他搖頭喊不清楚，後聽記者解釋蔡淑臻被拍到與醫生擁抱，僅表示：「那應該就是病醫關係，沒有什麼吧。」

▲▼ 伊林開工團拜 。（圖／記者周書羽攝）

▲陳敬宣新戲將上。（圖／記者周書羽攝）

除了資深藝人外，新生代演員陳敬宣也出席開工團拜，她演出的戲劇《我是顧家男》3月播出，她表示以往自己的生日恰巧都在新年期間只能孤單過，今年剛好是年假前，所以有跟朋友們慶祝到。

▲▼ 伊林開工團拜 。（圖／記者周書羽攝）

▲金凱德到酒吧歡慶18歲生日。（圖／記者周書羽攝）

今年剛滿18歲的金凱德，生日當天則和朋友相約玩跳跳床，晚上和家人到義式餐廳慶祝，還續攤跟朋友到酒吧小酌體驗夜生活，而她演出的公視《噬罪者》即將播出。

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關鍵字

溫昇豪, 伊林, 陳敬宣, 金凱德, 蔡淑臻

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