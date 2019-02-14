屈中恆讀國光「全校最矮」考上華岡不去背後有洋蔥！

記者林彥君／台北報導

屈中恆日前上中視《改變的起點》分享，國小時就萌生演戲念頭，同時考上華岡及國光藝校，後來讀國光藝校的原因竟是付不起學費，屈中恆說當年爸爸跑船，錢還沒寄回家，連吃飯都成問題，實在讀不起私立的華岡藝校，隸屬國防部的國光藝校，註冊費只要華岡的十分之一，成為屈中恆的首選。

▲屈中恆上節目分享讀國光藝校的心得。（圖／中視提供）

爸爸是1949年跟著部隊來台的老兵，屈中恆早年住在眷村，國小時爸爸離開部隊，轉職跟著遠洋船隊掙錢，屈中恆回憶，當時一年見不到幾次面，家裡大小事，都由媽媽張羅。「我記得在寒假或暑假結束前，媽媽等不到爸爸寄回來的生活費，只好跟鄰居借錢。」媽媽本來希望屈中恆去讀一般高中或五專，但屈中恆熱愛表演，加上國光學費便宜，媽媽並未反對。

▲屈中恆上節目分享讀國光藝校的心得。（圖／中視提供）

國光藝校有身高限制，屈中恆說當時太矮，在到最後一關經過校長面試，校長沒有刷掉他，還叫他把一口亂牙整理好再來國光入學，「或許是我跟校長特別投緣，結果我真被錄取了，還成為國光藝校全校最矮的男生！」

屈中恆歷經國光幫的輕狂歲月，演戲時被導演狂罵，還送交電視台的管理組懲處，這都充實他勇於挑戰艱難角色的養份。屈中恆出道至今逾30年，參與過電視、電影及舞台劇的各種角色，更在1999年以《將軍令》一劇，贏得金鐘獎最佳男主角，被譽為詮釋小人物悲喜的最佳代言人。