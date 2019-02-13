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韓國音樂劇《六點下班》首次來台公演! 與阿拉唷粉絲共度情人節

娛樂中心／綜合報導

「六點下班」描述從20代初半的社會新鮮人40代後半社會老鳥的職場生活，在責任制的公司體制中，能夠準時在六點打卡下班成為了所有上班族的夢想。在生活與工作該如何取捨或達平衡點成為了所有身在職場生活中人們最大的課題。從音樂劇120分鐘的演出中可以共鳴到身處職場上班族人們的喜、怒、哀、樂，以及身為不同角色，或許為人父母、丈夫妻子或子女的無奈、辛酸與渴望。

「六點下班」將由金政模、阿載、韓國樂團 Flower 高裕珍、音樂劇女王 吳珍翎、音樂劇新星 朗憐、GOHST COMPANY 當家演員 劉煥雄、崔皓勝於2019年2月16日、17日來到台灣的「台北中山堂中正廳」進行首次海外演出。本週《韓國阿拉唷》也特別邀請到音樂劇的演員們來到節目中與大家見面，2/14下午5點記得準時鎖定節目播出，就機會獲得音樂劇的門票。

DAY6新專輯《Remember Us : Youth Part 2》作為去年6月發表的迷你3輯《Shoot Me : Youth Part 1》的系列，傳達了「請記住正在經歷最燦爛青春的我們」的概念，與這個時代的青年以及為對「青春」有一絲朦朧記憶的人們帶來共鳴。成員此次仍參與全曲目的作詞作曲，特別是成員Young K更是全部歌曲的作詞者。《Remember Us : Youth Part 2》獨家精華盤也已經在一月十八日正式發行。收看本週的韓國阿拉唷就有機會獲得DAY6的親簽專輯喔！

▲▼DAY6。（圖／環球提供）

▲DAY6。（圖／環球提供）

《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目！每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

韓國阿拉唷徵粉絲團改版照

每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

►播吧直播網址：boba.ettoday.net/videonews/137949

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韓星爆爆, 韓國阿拉唷, 六點下班, DAY6

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