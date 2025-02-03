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胡瓜轉戰YT當網紅！「1天花9小時拍片」　認：電視台沒什麼節目能做

胡瓜轉戰YouTube，將主導權拿回自己手上，也將觸角擴及各年齡層。

圖文／鏡週刊

去年是胡瓜的變局之年，節目關關開開，甚至有電視台想做他的回憶錄，65歲的他辦演唱會、做公益，甚至開設YouTube頻道《下面一位》，不到1年就破10萬訂閱，成為最高齡的大咖網紅。

胡瓜拒絕了電視台做回憶錄的邀約，他說：「我人就還在這，幹嘛做回憶錄？」去年主持多年的節目收攤但又同時開了多個新節目，他雖認清電視節目的經營現實，但也不感到失望，就算領了老人卡，但他還有更多責任想扛。

轉進網路　還沒要退休

其他同輩主持人都開始發展個人興趣甚至退休，胡瓜卻還更忙，專訪前，他才連續兩天都花了8、9個小時，好好錄製網路上只有半小時的YouTube節目《下面一位》。「因為我發現電視台的經營模式轉換，幾乎沒有什麼節目可以做。」於是他創自己的頻道、做自己的內容，將發球權拿回來。

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胡瓜（右）的頻道《下面一位》專訪徐懷鈺（左），問出她的人生血淚。（翻攝自下面一位YouTube）

▲胡瓜（右）的頻道《下面一位》專訪徐懷鈺（左），問出她的人生血淚。（翻攝自下面一位YouTube）

胡瓜主辦《鑽石舞台之夜演唱會》，邀集任賢齊、藍心湄等大咖，為了公益而唱。

▲胡瓜主辦《鑽石舞台之夜演唱會》，邀集任賢齊、藍心湄等大咖，為了公益而唱。

沒想過退休？胡瓜的答案非常實際，「我後面有這麼多人要養，不做了，他們要幹嘛？」他做YouTube爬山、搭捷運、逛街，和明星做專訪，幾乎每集都換場地，如此地投入，似乎非常享受舞台，但胡瓜卻說：「這種演藝環境誰能享受？但是這環境沒有對不起我們，我出道也40多年，也賺了不少錢，環境變了就是變了，受不了你就不要做， 我沒有對電視失望過。」

熱愛電視　難忘餐廳秀

看遍了電視圈興衰起落，胡瓜當然對於產業環境頗有微詞，嘴巴上講的是批評，其實是恨鐵不成鋼的愛，手上又有好幾個新企劃在談，電視圈還是需要他，他也熱愛電視，想多為這環境做些什麼。

從民視跳槽，胡瓜主持華視除夕特別節目，開出華麗卡司。左起許效舜、澎恰恰、胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲。（華視提供）

▲從民視跳槽，胡瓜主持華視除夕特別節目，開出華麗卡司。左起許效舜、澎恰恰、胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲。（華視提供）

問他在工作中最快樂的是什麼？胡瓜想起餐廳秀的年代，「那時候很快樂啊，跟同仁每天在演出嘛，一起生活、一起住飯店，三餐都在一起。」也因可以跟觀眾面對面接觸，得到最真實的回饋，讓他難以忘懷。

胡瓜去年風光入主TVBS，主持《拜託ATM》，但不到1年就遭砍。

▲胡瓜去年風光入主TVBS，主持《拜託ATM》，但不到1年就遭砍。

幾乎一輩子都在工作，問胡瓜私下的休閒是什麼？他說：「有時候就跟丁柔安去散步，可能就在公園走一走，不過柔安喜歡晴天散步，我喜歡下雨天。」為何喜歡雨天？「以前晴天就要工作錄外景節目，半夜就要起來，雨天就不用錄了，就休息了。」心情看似用天氣決定，其實還是跟工作綁定，終究是澆不熄他那顆對演藝充滿熱情的心。

化妝、髮型：安琪工作室 造型：Claire Woo

服裝提供：H&M 鞋子提供：Pedro


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