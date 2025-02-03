劉德華被瘋傳求神賜子！一家三口答謝石柱曝光　疑用假名贊助神廟

▲劉德華先前在台北小巨蛋開唱，其妻朱麗蒨愛相隨來台。（圖／報系資料照、台灣映藝提供／CTWANT提供）

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香港天王「華仔」劉德華與朱麗蒨婚後，育有1個寶貝女兒，外傳他想要兒子，而近期瘋傳朱麗蒨又成功懷孕，他將再度當爸；這位大馬女婿還被爆料過往曾到馬來西亞的蛇廟求子，不過上述傳言均遭劉德華否認，但日前有小紅書博主曬出廟中刻有劉德華、朱麗蒨及女兒劉向蕙名字的答謝牌子和石柱，證實劉德華一家三口確實是該廟信徒！

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▲有劉德華和朱麗蒨的答謝牌子已重新掛在廟中，廟裡還有刻上朱麗蒨和劉向蕙名字的石柱。 （圖／翻攝自網路）

根據《星洲網、中國報和聯合早報》等媒體報導，有小紅書博主「simply eat大馬食客」趁新年期間前往大馬華人聚集的巴生蛇廟、天福宮拍片，意外發現廟中已重新掛上刻有「劉德華和朱麗蒨」的答謝牌子。

據這位博主表示，劉德華以「劉亞榮」的化名贊助神廟慶典，另外還有一支刻上「朱麗蒨和劉向蕙」名字的石柱，而傳說中的「華仔柱」已變成其妻女名子的石柱。坊間傳聞劉德華認為蛇廟非常靈驗，有助他的演藝事業攀上高峰，因此多年來風雨不改贊助神廟。

另據《光明日報》報導，華仔為了不想太張揚而不使用藝名和真名「劉福榮」，反而刻意使用與真名差一個字的假名劉亞榮。據知情者表示，華仔是在朱麗倩的父親介紹下，得知這間蛇廟的存在，「華仔認為蛇廟非常靈驗，而且有助他的事業攀上高峰，因此多年來風雨不改贊助神廟」。

劉德華2008年與小自己4歲的女星朱麗蒨結為夫妻，婚後兩人育有女兒劉向蕙，近年有不少傳聞指出劉德華一直想要有兒子，夫妻倆也朝著此目標努力，先前據港媒甚至報導，劉德華與朱麗倩到天福宮拜神求子。

知情人士指出，先前港媒從香港飛來大馬查證和訪問這間廟，證實劉德華常前往蛇廟。不過華擔心狗仔隊跟蹤，加上港媒一再醜化這間位於巴生河附近的蛇廟，因而否認與這間廟宇之間的關係，還向媒體表示「生孩子要靠自己」，而廟中刻有劉德華的答謝牌子和贊助的石柱，還一度被拆下。

雖然如此，劉德華對這間廟的擁護卻從未減少，包括每年定時贊助神廟慶典，但為了不為廟方帶來困擾，他近年來已幾乎很少拜訪這間神廟。據知，這次的贊助也是由女方家人代勞，隨著事過境遷，劉德華一家三口的答謝石柱終於重見天日，相信會吸引不少信徒和歌迷前來拜拜時順道打卡合照。

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