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小孟老師／2月3日星座運勢　金牛座感情升溫

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：過程有條不紊

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感情：戀愛光芒閃爍

財運：多方創造財富

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：獅子

雙子座

工作：學習速度驚人

感情：幸福流連心田

財運：開源節流致富

幸運色：棕色

貴人：魔羯

小人：雙魚

天秤座

工作：工作環境和諧

感情：桃花運勢高漲

財運：積少成多致勝

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：合作關係穩固

感情：浪漫悄然流動

財運：勤儉節約成金

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：水瓶

金牛座

工作：進度大幅提升

感情：情感升溫持續

財運：投資有道增值

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：牡羊

處女座

工作：細節處理得當

感情：深情讓心悸動

財運：智慧投資創富

幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：雙子

【水象星座】

雙魚座

工作：創新收穫成果

感情：幸福時刻悄然

財運：不斷提升資產

幸運色：粉紅色

貴人：牡羊

小人：天秤

天蠍座

工作：決策獲得支持

感情：愛的旋律飄揚

財運：靈活運用財資

幸運色：藍色

貴人：雙子

小人：巨蟹

巨蟹座

工作：溝通創造價值

感情：愛情氛圍洋溢

財運：管理得當倍增

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：魔羯

【火象星座】

獅子座

工作：職責執行徹底

感情：柔情如水流轉

財運：理財專業升值

幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：天蠍

射手座

工作：挑戰變成優勢

感情：甜蜜幸福滿格

財運：穩健增長利滾

幸運色：咖啡色

貴人：獅子

小人：處女

牡羊座

工作：發揮核心作用

感情：戀情發展甜蜜

財運：精打細算致富

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：金牛

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