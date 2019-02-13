黃嘉千錄音室淚崩！　一看到「爸爸的臉」情緒又上來

記者洪文／綜合報導

《麻醉風暴2》導演洪伯豪執導電影《老大人》，大膽碰觸國片少見的老年情感議題，以你我身旁平凡的日常，刻畫出觸動人心的篇章。正式預告埋了不少哭點，不管是小戽斗苦苦哀求離開養老院、或是黃嘉千門外壓抑情緒崩潰落淚等，皆引人心酸泛淚，感人程度破表。

《老大人》描述年邁老父與一對兒女間的感情，而在片中老父親一角，則是請來高齡71歲的資深演員小戽斗擔綱演出，曾二度入圍金鐘獎最佳男主角與男配角，從影54年來參演過數百部影視作品，這次在《老大人》中成功演活一個脾氣倔將、既守舊又難相處的老父親。

戲劇經驗豐富的小戽斗，不只幕前表演精彩，幕後的他更樂於助人，一場在平溪古厝的哭戲，飾演女兒的黃嘉千一時抓不到情緒，小戽斗隨即挺身相助，私下拉她一旁並坐聊天，以父親口吻對著她說話，讓黃嘉千立刻「玉珍」上身，哭得一把鼻涕一把眼淚地走去就位，順利完成拍攝。

黃嘉千透露，兩人私下早已情同父女：「這次能在《老大人》中能有好表現，戽斗哥功不可沒！」就連時隔多月，再度為正式預告錄製旁白配音的黃嘉千，都在錄音室多次淚灑哽咽：「脫離這個角色好久，但只要一看到戽斗哥的臉，情緒整個又上來。」還拜託工作人員給她時間緩和心情。

對此，小戽斗表示，這情況彷彿已成慣例，「跟我合作父女戲的女演員，只要碰到哭戲，就愛來拉著我的手培養情緒，甚至會搶著要抱抱，惹來同劇男演員吃醋！」曾被他惹哭的就有江祖平、岳翎等知名電視劇女星，對此小戽斗也自嘲解釋：「可能我這張臉裝起來還蠻可憐的！」



《老大人》將於3月22日在台上映。