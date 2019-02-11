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性別平權奮鬥近半世紀！傳記電影《法律女王》搬上大銀幕

記者洪文／綜合報導
 
美國史上第二位女性大法官露絲拜德金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）為性別平權奮鬥近半世紀，其傳記電影《法律女王》（On the Basis of Sex）由費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）演出。對於能詮釋自己的偶像，她認為是多麼難得的機會，「她認為社會運作的方式不對，所以決定起身成為改變的那個人，這是她的初衷，也是她一直在做的事。」

▲▼《法律女王》劇照。（圖／車庫提供）

▲《法律女王》劇照。（圖／CatchPlay提供）

露絲拜德金斯伯格是美國史上第二位女性大法官，也是全美最家喻戶曉的人物之一。她為性別平權奮鬥近半世紀的她，不僅是許多人眼中改變歷史的英雄，直率敢言的個性和獨特的時尚風格亦受到年輕人喜愛，哏圖創作和周邊商品遍布網路，是史無前例的「網紅級」大法官。

《法律女王》由《愛的萬物論》奧斯卡影后提名女星費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）和《以你的名字呼喚我》金球獎提名男星艾米漢默主演，聚焦在金斯伯格大法官從初入哈佛法學院到站上法庭首次辯護的過程，描述她如何用智慧和勇氣在男性主導、女性相對弱勢的年代，成為為平權奮鬥的先驅之一。

▲▼《法律女王》劇照。（圖／車庫提供）

▲《法律女王》劇照。（圖／CatchPlay提供）

英國女星費莉絲蒂瓊從口音到造型皆完美化身剛進入哈佛大學就讀的金斯伯格，精采詮釋這位傳奇大法官在站上法律界巔峰前，充滿挑戰和考驗的第一步，連艾米漢默都忍不住稱讚說：「費莉絲蒂的表演非常動人，在詮釋角色的決心和毅力的同時，始終保有一絲溫柔，可以看得出她有多認真看待這個角色。」

《法律女王》改編現今美國最高法院唯二女大法官露絲拜德金斯伯格（費莉絲蒂瓊斯 飾）的真實成功故事，聚焦在年紀輕輕、剛踏出法學院校門的她，如何在男性至上、女性不被重視的工作環境中，力爭上游成為律師，為兩性爭取平權，成為美國史上最有影響力的法官之一。

《法律女王》2月27日在台上映。

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法律女王, 露絲拜德金斯伯格, 費莉絲蒂瓊斯

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