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《惡作劇之吻》元祖！柏原崇親筆信認證「王大陸版直樹」

記者洪文／綜合報導

《我的少女時代》導演陳玉珊翻拍《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》，王大陸詮釋新版直樹，現在已獲得「元祖直樹」日本男星柏原崇認證，當時他在電視劇《惡作劇之吻》飾演直樹才19歲，以盛世美顏風靡亞洲，堪稱「花美男始祖」，這次頭一回為海外版獻上親筆簽名公開信。

▲▼王大陸、林允《一吻定情》劇照，《惡作劇之吻》柏原崇推薦。（圖／車庫提供）

▲《惡作劇之吻》柏原崇親筆簽名信推薦《一吻定情》。（圖／車庫提供）

公開信中，柏原崇 表示，「大約20年前，我在日本扮演入江直，之後它在亞洲各國被翻拍，而今年，新的《一吻定情》又將誕生。即使跨越時代和國界，琴子和直樹的愛情故事仍然受到喜愛，它將人類潛意識的核心「愛」非常直接的傳達給了我們。

▲▼王大陸、林允《一吻定情》劇照，《惡作劇之吻》柏原崇推薦。（圖／車庫提供）

▲王大陸《一吻定情》詮釋新版直樹。（圖／車庫提供）

柏原崇難忘湘琴（日劇名為琴子）帶來的影響，「琴子不耍小手段，執著追求真愛的力量，我想一定會強烈地推動那些苦於單相思的人們。並且，琴子對直樹的愛，它的深度對於目前能在一起的幸福情人而言，可以更加確信鞏固雙方親密關係。如今的琴子和直樹會帶給我們什麼樣的故事，我很期待。」

▲▼王大陸、林允《一吻定情》劇照，《惡作劇之吻》柏原崇推薦。（圖／車庫提供）

▲林允《一吻定情》詮釋新版湘琴。（圖／車庫提供）

信末尾端表示：「現在，有真愛的人、戀愛中的人、失戀後仍然想得到愛情的人，一定要用《一吻定情》，給愛情補充營養喔。」信末更附上自己親筆簽名，並寫下《一吻定情》上映日期的2月14日「願大家愛上惡作劇之吻」，足見對這部電影的重視。

▲▼王大陸、林允《一吻定情》劇照，《惡作劇之吻》柏原崇推薦。（圖／車庫提供）

▲王大陸、林允《一吻定情》經典「惡作劇之吻」一幕。（圖／車庫提供）

已故漫畫家多田薰於1990年在連載漫畫《淘氣小親親》中，創造了直樹與湘琴（漫畫與日劇為琴子）這對天差地遠卻是天作之合的情侶，笨女孩與天才的相遇，不僅因充滿少女浪漫情懷與喜劇元素而大受歡迎，湘琴越挫越勇的追求真愛的精神，感動了無數人成為雋永的經典愛情故事，如今自日版電影後，《一吻定情》由《我的少女時代》導演陳玉珊改編，首度躍上海外大銀幕。

 《一吻定情》由王大陸飾演天才少年江直樹，林允飾演呆萌少女原湘琴，共同主演有李銘順、鍾麗緹、邰智源、陳柏融、蔡思韵、浩子(謝炘昊)、五熊(蔡頤榛)，以及「這群人」展榮、展瑞、茵聲、董仔等。劇情描述原湘琴向自己暗戀三年的天才少年江直樹告白，在她表白失敗準備放棄之際，一場意外後，爸爸居然帶著自己搬進了直樹家裡。一個猛追，一個猛逃，彌漫著甜蜜氣息的愛情故事就此上演。

《一吻定情》將於2月14日情人節全台上映。

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關鍵字

惡作劇之吻, 一吻定情, 王大陸, 柏原崇

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