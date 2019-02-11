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胡瓜睽違3年飆舞8兔女郎大秀辣腿　衝出除夕最高收視

記者林彥君／台北報導

《民視第一發發發》除夕特別節目號召民視旗下百位藝人，與主持群胡瓜、陳美鳳、侯怡君、浩角翔起、Gino和謝忻在除夕夜播出創下高收視，以6.35位居全國冠軍，當晚全台有3,746 ,000人同時收看，其中最高一分鐘為7.42。最高點落在睽違3年再跳舞的胡瓜，和舞蹈老師馬利安飆舞，與性感兔女郎舞群演出。

▲▼《民視第一發發發》除夕特別節目。（圖／民視提供）

▲胡瓜和兔女郎舞群在除夕節目演出。（圖／民視提供）

節目從除夕夜晚上7點到凌晨1點，四大單元6小時精彩節目，整段收視率平均為4.45，收視人口突破3,746 ,000人，胡瓜收到消息也第一時間感謝民視、感謝觀眾用收視率亮眼表現支持他，希望明年帶來更精彩的表演。

▲▼《民視第一發發發》除夕特別節目。（圖／民視提供）

▲胡瓜睽違3年再跳舞。（圖／民視提供）

《民視第一發發發》多段破7高收視，由方馨、艾成、陳怡婷和杜忻恬組成的歌中劇「百老匯」，對抗身材呼之欲出的「美人魚」蘇晏霈、德馨、張䕒心、蔡允潔以及「男海盜」王建復、羅子惟、童韋傑，「女維京」李珞晴、林柏妤、邱子芯組成的「神鬼奇航」群舞單元，最大亮點是被網友讚王建復扮相「神複製」傑克•史派羅。

▲▼《民視第一發發發》除夕特別節目。（圖／民視提供）

▲侯怡君在節目中表演「舞綢」。（圖／民視提供）

「侯鐵妞」侯怡君跨越古今古典世紀大秀，一次連跳4種舞蹈，從古裝到現代，在最後一段「舞綢」立刻躍上空中，利用身體的力量捲著綢布的高難度表演，不斷在空中旋轉還倒掛，還要面露笑容，難度超高讓全場緊張到不敢呼吸，也創下破7高收視，觀眾也不斷留言說看完侯怡君表演才覺得像是過年。

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