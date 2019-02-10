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華航罷工…范瑋琪哀號挨轟！　陳建州解釋「背後重要原因」：真的會有危機

記者李湘文／綜合報導

華航機師從8日開始罷工至今，藝人范瑋琪一家也因此滯留美國，她發文「求求你告訴我這一切只是愚人節玩笑」，遭到支持罷工的網友砲轟。陳建州今（10日）代范瑋琪出面解釋，透露對方之所以著急的原因，並表示：「只希望事件能圓滿落幕，並且讓每個人都平安回到家！」

▲陳建州解釋范瑋琪發文抱怨華航原因。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

▲陳建州一家人到美國旅遊，正巧遇上華航罷工，暫時回不來。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

陳建州無奈表示：「在過年期間發生這麼突然的狀況，真的是始料未及…」他解釋，范瑋琪14日要在上海舉辦演唱會，真的沒辦法等，只能一個人想盡辦法先從美國回去，「不然真的會有開天窗的危機！」間接說明范范著急發文「告訴我這一切只是愚人節玩笑」的背後苦衷。

▲陳建州解釋范瑋琪發文抱怨華航原因。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

▲范瑋琪趕回來準備演唱會，陳建州則留在美國照顧2個小孩。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

雖然滯留美國，但陳建州以樂觀角度看待：「突然間我和孩子多了好幾天的假期，所以在滯留美國等待機位的期間，就把這個狀況當作跟孩子之間的禮物…每天都幫他們安排體能訓練，好好享受一下加州的陽光！」他同時上傳飛飛、翔翔奔跑的影片，在孩子跑跳時，不斷喊「go go go」、「跑起來」，果然是認真地在進行「體能訓練」。

▲陳建州解釋范瑋琪發文抱怨華航原因。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

▲陳建州替范瑋琪解釋背後苦衷。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

對於華航機師罷工一事，陳建州表態：「在過年期間發生這樣的情況，相信沒有一個人樂見，期待有更多的耐心和同理心，體諒春節期間辛苦工作的每一位同胞！只希望事件能圓滿落幕，並且讓每個人都平安回到家！」他也向范瑋琪喊話：「麻麻演唱會加油！我們會好好的～」隔空給予應援。

▲陳建州解釋范瑋琪發文抱怨華航原因。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

▲陳建州為范瑋琪演唱會打氣。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

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關鍵字

范瑋琪, 陳建州, 華航罷工

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