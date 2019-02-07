《奈何BOSS要娶我》成春節追劇黑馬！　「腹黑總裁撩妻」5大看點勾網淪陷

▲春節追劇趕進度，《奈何BOSS要娶我》成黑馬爆紅。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

記者陳芊秀／綜合報導

春節連假是追劇最佳時刻！大陸2019開年包括趙麗穎《知否知否應是綠肥紅瘦》，吳謹言《皓鑭傳》、林依晨《小女花不棄》輪番播出，不過在這波新劇大戰中，網路劇《奈何BOSS要娶我》衝出一股強勢的追劇熱度，甚至在網友催促下宣布「加更！」《ETtoday娛樂星光雲》整理以下5大看點，帶大家一次掌握！

1.言情小說影像化！18線女星契約婚姻霸道總裁

▲《奈何BOSS要娶我》再度上演契約婚姻。（圖／翻攝自微博／）

《奈何BOSS》改編自作家「純風一度」的網路小說《豪門遊戲：私寵甜心寶貝》，描述18線女星「夏林」意外罹患血癌，正好港東第一首富「凌異洲」是適合捐贈骨髓的人，為了活命死纏對方，結果反被男方要求「嫁給我」，殊不知這場豪門婚姻背後潛藏的愛情陰謀。該劇故事波折不斷，女主角罹患血癌，答應契約婚姻，和霸道總裁同住一個屋簷下，兩人從陌生到熟悉，甚至以為總裁是Gay，在酒醉測試下反而被奪吻，一波又一波的甜蜜橋段讓原著甜文影像化，讓不少追劇粉絲趁著空擋先把小說看完。

▲言情小說畫面影像化，女主角勾霸道總裁下巴。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

▲回敬夏林取悅自己，凌異洲親吻老婆手指。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

2.BOSS顏值電翻姨母&少女！徐開騁大漲粉

▲徐開騁扮演腹黑港東首富「凌異洲」，契約婚姻來自一場精心設計的陷阱。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

徐開騁現年28歲，身高187公分，而且是台灣偶像劇男神明道工作室的旗下藝人。他因為外表神似霍建華出道，2018年憑著《結愛·千歲大人的初戀》、《我在大理寺當寵物》等網路劇打開知名度，直到《奈何BOSS》終於大熱，個人超話從2000粉絲衝到破萬，春節期間明星榜從305名上升到56名，顯見人氣暴漲。他在戲裡人設堪稱滿分級，商場上是冷血總裁，回家則是無上限寵妻，得知老婆被男演員騷擾，就砸錢買劇組逼停工，西裝造型突顯模特兒身材，家中則是脫光上半身撩妻，肌肉線條讓網友心動，儘管劇情有褒有貶，大部分評價皆是「被男主角電到了」，光憑男主角一人就讓姨母心、少女心淪陷。

▲徐開騁半裸場面多，無上限撩妻。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）





▲徐開騁電眼憂鬱，戲裡受苦粉絲也跟著揪心。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

3.羞恥神仙劇！高甜橋段集好集滿

▲《奈何BOSS》擁有眾多情話場面。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

《奈何BOSS》被形容是「全程甜到掉渣」的網路劇，僅管被笑虧老哏，照樣撩起一波追劇熱潮。從拍過千遍仍不厭倦的契約婚姻，夏林登記結婚時勾總裁下巴，成了經典一幕，同居生活也是常見橋段，但是男主角寵妻叫旁人傻眼，為了對方吃辣，還有砸錢寵妻，包括為了一件衣服買斷品牌生產線，投資劇組是為了停拍阻止演員騷擾老婆。好不容易做蛋糕定情，又發生男主角失憶了！男女主角關係洗牌重練，換女方出擊找回真愛，大甜配輕虐的節奏，緊扣觀眾的心，綿綿情話，還有所有愛情劇都出現的高甜互動，全都集中在一部電視劇中，而且尺度更大，因此被形容「羞恥神仙劇」，每集最後還加演彩蛋，讓觀眾更理解男主角淪陷愛情的原因。

▲總裁寵女主角撒錢無極限，幫戴千萬項鍊。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

▲男女主角吻戲多，床上激情尺度也大。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

4.癡情男配是台灣男孩，連反派都帥

▲易柏辰是台灣男團「SpeXial」成員。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

《奈何BOSS》中其實有台灣男孩！劇中扮演大明星的「楚炎」其實是來自台灣的易柏辰（藝名：易恩），現年22歲，是男團「SpeXial」的成員，他戲裡和徐開騁是拜把好兄弟，兩個大男生互動引發BL聯想，突然見到王雙扮演的「夏林」突然升格變好友老婆，從一開始的仇視到漸生好感，等到發現自己的心意，卻為時已晚，戲裡為了女主角，寧可聽對方打呼聲也不掛電話，手機連開7小時到天明，體貼舉動秒殺一票女粉絲。

▲楊昊銘當過鄧倫替身。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

除了易柏辰，楊昊銘扮演反派「南錦天」也受到矚目。他身高184公分，曾在《香蜜沈沈燼如霜》擔任男主角鄧倫的替身，在《奈何BOSS》多次施計陷害，被男主角一一破解，兩人最終對決令人期待，更被讚連反派也帥。

5.女主角片酬還欠著！最窮劇組爆紅還加更

▲《奈何BOSS》高甜劇情圈住大批觀眾，被催加快更新。（圖／翻攝自微博／奈何BOSS要娶我）

《奈何BOSS》爆紅現象連劇組都措手不及，原本播映日程計畫首週連播6集，隨後每週更新2集，直到20集大結局，不料一播出大受歡迎，讓看慣一週播出數集的觀眾無法滿足，官方微博湧入眾多留言請求加更集數。總製片人陳益韜忍不住回應，「努力籌錢付後期中，付完了就可以一次性更新了」，更透露該劇「小成本特別慘，開機前3天死人，15天出車禍，25天製片主任離職，音樂靠酷狗贊助，後期費還不夠，以致欠後期給2集的錢」，甚至還積欠女主角王雙的片酬，劇組爆窮的窘境，還是數度衝上熱搜榜，根據大陸「貓眼」網路熱度榜，春節期間該劇的熱度僅輸給《知否》、《皓鑭傳》，如今宣布加更，播出日程一改再改，讓劇迷滿意度狂升，順勢成為2019年最新瑪麗蘇神劇。

▲製片人網路訴苦，小成本網劇連女主角片酬還欠著。（圖／翻攝自微博）

▲《奈何BOSS要娶我》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）