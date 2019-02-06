網友1句話踩雷⋯陳冠希IG火大嗆余文樂潮牌！　翻臉這2人「不是我朋友」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳冠希（Edison）和余文樂早前合作過電影《頭文字D》、《無間道》，甚至被爆同時追求鍾欣潼，傳出雙方不和。雖然兩人已經各自設立潮牌多年，互不相關，2018年底因為在對方設計師好友的IG留言批評，逐漸點燃兩邊戰火，近日更因為網友留言再度火大回應：「他們不是我的朋友！」

▲網友一句話踩雷，陳冠希火大IG嗆余文樂潮牌。（圖／翻攝自IG／陳冠希、余文樂）

陳冠希曬出自家品牌的新款T恤，印有金項鍊和金豬相當應景，見到網友留言希望下一年和余文樂品牌合作，爆氣回應「NEVER THAT!WE MANY LEVELS ABOVE THAT WACK SHXT......NEVER KNEW U WAS LAME LIKE THAT TOO / BUT NOW WE ALL KNOW ...... ENJOY（不可能！我們的級數更高，從不知道你會說像這樣的話，但是現在我們知道了）。」

▲網友提議和余文樂品牌合作，陳冠希生氣了。（圖／翻攝自IG／陳冠希）

這段發言湧入雙方支持者論戰，其中有網友留言，「10多年前支持CLOT而且是你的好朋友@mreasonchan（陳奕迅ig）和@yeungchinwah（楊千嬅ig） 都轉向支持nadness（madness）了，為什麼不找找自己的問題呢？」再度激怒陳冠希回應，「他們不是我的朋友，所以他們做什麼就做什麼，物以類聚」，最後再以「THESE SNAKES」，形容「在身邊扮好朋友的假朋友。」

▲陳冠希翻臉陳奕迅、楊千嬅，「他們不是我的朋友。」（圖／翻攝自IG／陳冠希）

陳冠希發表新款潮服，連「周董」周杰倫也按讚，不過討論串意外引發兩大品牌的支持者激論，至今戰火仍未停止。

▲陳冠希曬新款T恤，周杰倫按讚，不過IG討論串開戰了。（圖／翻攝自IG／陳冠希）