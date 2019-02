網友1句話踩雷⋯陳冠希IG火大嗆余文樂潮牌！　翻臉這2人「不是我朋友」

記者陳芊秀/綜合報導

藝人陳冠希(Edison)和余文樂早前合作過電影《頭文字D》、《無間道》,甚至被爆同時追求鍾欣潼,傳出雙方不和。雖然兩人已經各自設立潮牌多年,互不相關,2018年底因為在對方設計師好友的IG留言批評,逐漸點燃兩邊戰火,近日更因為網友留言再度火大回應:「他們不是我的朋友!」

▲網友一句話踩雷,陳冠希火大IG嗆余文樂潮牌。(圖/翻攝自IG/陳冠希、余文樂)

陳冠希曬出自家品牌的新款T恤,印有金項鍊和金豬相當應景,見到網友留言希望下一年和余文樂品牌合作,爆氣回應「NEVER THAT!WE MANY LEVELS ABOVE THAT WACK SHXT......NEVER KNEW U WAS LAME LIKE THAT TOO / BUT NOW WE ALL KNOW ...... ENJOY(不可能!我們的級數更高,從不知道你會說像這樣的話,但是現在我們知道了)。」

▲網友提議和余文樂品牌合作,陳冠希生氣了。(圖/翻攝自IG/陳冠希)

這段發言湧入雙方支持者論戰,其中有網友留言,「10多年前支持CLOT而且是你的好朋友@mreasonchan(陳奕迅ig)和@yeungchinwah(楊千嬅ig) 都轉向支持nadness(madness)了,為什麼不找找自己的問題呢?」再度激怒陳冠希回應,「他們不是我的朋友,所以他們做什麼就做什麼,物以類聚」,最後再以「THESE SNAKES」,形容「在身邊扮好朋友的假朋友。」

▲陳冠希翻臉陳奕迅、楊千嬅,「他們不是我的朋友。」(圖/翻攝自IG/陳冠希)

陳冠希發表新款潮服,連「周董」周杰倫也按讚,不過討論串意外引發兩大品牌的支持者激論,至今戰火仍未停止。

▲陳冠希曬新款T恤,周杰倫按讚,不過IG討論串開戰了。(圖/翻攝自IG/陳冠希)