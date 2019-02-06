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離婚楊冪第一個過年各玩各的！　劉愷威同框《神鵰》最美郭芙

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星劉愷威2018年底宣布和楊冪離婚，結束5年婚姻。兩夫妻過年是否團聚，必定是港媒追逐焦點，如今各自展開新生活，離婚後的第一個過年仍受到外界好奇。他回到香港和爸媽、女兒小糯米團圓，大年初二網路有照片流出，原來是和有「最美郭芙」之稱的女星同框了！

▲楊冪、劉愷威離婚的第一個過年，各自過各自的。（圖／翻攝自微博／楊冪、劉愷威工作室） 

▲楊冪、劉愷威離婚的第一個過年，各自過各自的。（圖／翻攝自微博／楊冪、劉愷威工作室）

據香港《蘋果日報》報導，恢復單身的劉愷威在過年假期，約了新五虎隊友古巨基、吳家樂，再加上好友傅明憲，4人站在桃花樹前拍合照，還雙手捧臉賣萌。他開設微博將近10年，擁有1800多萬粉絲追蹤，最新自我介紹寫著「糯米爸爸」，不過近半年來已經沒有更新近況，只有節慶文，連離婚聲明也是由經紀公司發表，網路聲量相當低調，過年近況也是由朋友分享才曝光。

▲劉愷威過年同框「最美郭芙」傅明憲。（圖／翻攝自IG／傅明憲）

▲劉愷威過年同框「最美郭芙」傅明憲。（圖／翻攝自IG／傅明憲）

傅明憲現年48歲，和劉愷威都是香港著名星二代出身，14歲演出《開心鬼放暑假》打開知名度。她的電視代表作是演出古天樂版的《神鵰俠侶》，扮演驕縱「郭芙」，豔麗扮相同時也被封號「最美郭芙」。

▲傅明憲有最美郭芙的封號。（圖／翻攝自網路、傅明憲IG）

▲傅明憲有最美郭芙的封號。（圖／翻攝自網路、傅明憲IG）

楊冪過年待在北京，並在年初一播出的春晚節目登場。她身穿設計師為自己量身定做的禮服，綠繡線勾勒出絕美花紋，還有纖細腰身。她在蔡徐坤演唱時走台步，不過全程並未開口，僅是露出微微甜笑，仍令台下觀眾為之瘋狂。

▲楊冪、劉愷威離婚的第一個過年，各自過各自的。（圖／翻攝自微博／楊冪、劉愷威工作室）

▲楊冪北京春晚走秀，台下一片瘋狂。（圖／翻攝自微博／楊冪工作室）

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