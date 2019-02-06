春節電影看什麼？《艾莉塔》耗時11年打造特效大揭密

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▲《艾莉塔》主要幕前幕後卡司訪問及報導盡收錄在《星光好選喆》節目中。

記者王筱筑、 主播簡立喆 ／報導

《艾莉塔：戰鬥天使》改編自日本作家木城幸人的人氣格鬥漫畫小說《銃夢》，讓動漫迷期待已久由好萊塢億萬大導詹姆斯卡麥隆構思近20年，親自改編劇本並監製的史詩動作冒險電影，領軍《阿凡達》金獎製片團隊全力打造，還請來《萬惡城市》系列動作名導勞勃羅里葛茲，是今年不容錯過的春節最強科幻片。

▲《艾莉塔：戰鬥天使》勢必成為春節票房冠軍。（圖／電影海報）

電影講述未來幾世紀後，喪失記憶的機械合成人艾莉塔，被一位博士在廢鐵中找到並修復後，發現她有不凡的過去，艾莉塔也開始展開一趟找尋自我的冒險旅程。

而原著漫畫裡建構了如神話般的末日後世界，在這座真實的城市中，有著巨大無比的生化人、瘋狂的競速運動表演、黑暗的正義，以及迷人的親情友情愛情故事，能讓觀眾透過充滿創意的設計，最先進的動態捕捉科技，以及視覺特效，感受天馬行空的科幻世界，詹姆斯卡麥隆做到了。

▲《艾莉塔：戰鬥天使》翻拍自日本熱門格鬥漫畫小說 。（圖／翻攝自推特）

詹姆斯卡麥隆向來擅長挑戰電影卓越新技術，以及捕捉科技與人類之間微妙且細膩關係，在看到《銃夢》的故事原型立即為之著迷，花了超過11年的時間，從前期醞釀、製作準備到正式開拍《艾莉塔：戰鬥天使》，希望故事能夠帶給全球影迷們全新的視覺衝擊與感官饗宴，並且再創特效技術里程碑。

電影讓女主角透過動態擷取技術，呈現一半真人一半動漫的感覺，栩栩如生的動態捕捉特效成果、結合實景與強大特效的廢鐵市全景樣貌，以及熱血沸騰的死亡球賽戰鬥場面，詹姆斯卡麥隆說：「艾莉塔是一個全新且新鮮的概念，對我和勞勃羅里葛茲都一樣，是我們從沒拍過的電影。」，導演勞勃羅里葛茲也開心表示卡麥隆劇本裡的艾莉塔實在很特別，「一個原本毫不起眼的角色，後來發現她有強大的力量，該怎麼運用這樣的力量，要如何決定自己的準則，決定自己的價值。」

《艾莉塔：戰鬥天使》動員好萊塢最頂尖動態捕捉特效公司WETA，詹姆斯卡麥隆表示合作《阿凡達》的時候就知道，《艾莉塔：戰鬥天使》不只能拍得出來還會精彩萬分。

「故事基本上就是一個外剛內柔的角色，結合超炫的格鬥，生存在一個相當殘酷的世界，總之我愛上這樣的故事。」詹姆斯卡麥隆在取得版權後，其實本來想自己執導，不過當時正在忙《阿凡達》的他，碰巧和同樣熱血的勞勃羅里葛茲聊起，兩人因此決定共同完成這部科幻史詩作品。

▲《艾莉塔：戰鬥天使》由真人結合動畫，電影特效極為精緻。（圖／福斯影業提供）

導演勞勃羅里葛茲開心說道：「我們在創造一種能觸摸的有形事物，有著意想不到的瞬間，令人沉浸其中。令人驚嘆的是，詹姆斯從1999年就開始進行《艾莉塔》的計畫，即便到現在都還沒有人做過這樣的嘗試，讓這一切最終實現是一個令人難以置信的合作過程。」

「艾莉塔」本尊由《移動迷宮》系列有亮眼表現的加拿大女星羅莎薩拉查擔任，她回憶第一次看到艾莉塔的長相時整個人都驚呆了，「我臉上每個毛細孔、每個凹洞、疤痕、皺紋，竟然通通都在她的臉上，就好像看到我自己一樣，這特效技術太驚人、太狂了！」

有了高超特效技術加持，加上電影團隊耗時多年傾心打造，《艾莉塔：戰鬥天使》將成為現代好萊塢眾多動漫翻拍電影當中，最為獨一無二的一部作品。