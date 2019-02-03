過年追劇不看歐巴談戀愛　「男男CP」飄點腐味正港好

圖文／鏡週刊

今年農曆過年假期一放九天，正是將年關前忙到沒時間追劇的進度一次補回來的好時機，追劇口味人人不同，有人愛看粉紅泡泡閃好閃滿，有人偏愛看男男Bromance搭檔鬥嘴好友情，「女主角請先休息一下」，看劇有這種想法的朋友，趕快做筆記吧。

【皇后的品格】主演：申成祿、崔振赫、張娜拉

以劇情誇張撒狗血而異軍突起的《皇后的品格》，讓原本與女小三打得火熱的皇帝，在遇見男性荷爾蒙爆表的千護衛後，激起體內抖M性格，望向千護衛的眼神都充滿了愛。甚至已經懷疑起他的真正身份，見千護衛被折磨時，還狂奔向前攙扶。站「皇帝護衛CP」的觀眾甚至在皇帝再度愛上皇后時，直白地在網路留言表示「遺憾」。

而《皇后的品格》從開拍時便風波不斷，先是崔振赫不慎被道具劍劃傷眉角逢了數十針，申成祿拍戲時也傷到腳趾頭，不僅影響到拍攝進度，年末出席頒獎典禮時，他只能穿著護具鞋上台。而且也有工作人員在網路上發文，表示劇組長時間拍攝超血汗，非常擔心身體會出狀況。因為劇情大受歡迎也討論延長集數中，目前已進入尾聲高潮，讓我們拭目以待，究竟千護衛最後會不會倒在皇帝懷裡呢？

《客：The Guest》主演：金材昱、金東旭、鄭恩彩

《客：The Guest》是齣重口味的驅魔劇，靈媒體質的金東旭加上蒼白禁欲Style的神父金材昱，光看角色介紹就想直接推：「在一起！」

金東旭和金材昱在《咖啡王子一號店》時就已經有合作，直到《客》才再度相遇，劇情講述海邊村莊出現邪靈附身的可怕現象，就連巫女也束手無策，被附身者最後都會自戳左眼而死。金東旭開計程車尋找邪靈去處，而金材昱則負責以宗教儀式驅魔，兩人默契無間非常合拍。當然劇情還有作為刑警負責破案的女主角鄭恩彩。不過，無法不提最後一集金東旭與金材昱在海裡的「生離死別」，根本媲美《鐵達尼號》的傑克與蘿絲，不信自己眼見為憑囉。

《我身後的陶斯》主演：蘇志燮、鄭仁仙、姜基永

大蘇蘇志燮挑戰當雙胞胎保姆，他在《我身後的陶斯》展現帥氣特務與溫柔保姆兩種面相，第一次同時和兩個小朋友拍戲，連平常有運動習慣的大蘇也大喊吃不消，讚嘆：「當媽媽的女性真是太偉大太厲害了。」

戲裡最有趣的就是社區KIS大嬸軍團，大蘇與奶爸姜基永間的化學效應總教觀眾發噱，一臉正經的大蘇遇上連芝麻小事也能大呼小叫的姜基永，錯愕反應更顯得呆萌。而他們兩個的「磨鼻子」動作也讓大家印象深刻，大蘇去年年末拿到《2018 MBC演技大賞》年度大賞時，姜基永被cue上台玩「磨鼻子」，讓全場尖叫聲與掌聲不斷，也見證戲散後演員們友誼仍不變。

《愛上變身情人》主演：李民基、田中圭

「浪漫愛情喜劇女王」徐賢振在《愛上變身情人》裡飾演知名女明星，但她卻擁有每個月都會「變臉」一次的特殊體質。為了這個部份，劇組找來120名演員客串，包括金峻炫、孫淑、金成鈴，還有金玟錫等，而金玟錫出現的片段意外地引起韓國觀眾熱烈反應，還要求：「可以不要變回去嗎？」

金玟錫飾演變身後的「女主角」，一場他與李民基在浴室的「刮鬍子」親密戲讓觀眾看得手腳蜷曲，李民基耐心地幫金玟錫刮鬍子，從抹刮鬍膏到兩人站得緊密，李民基仔細地幫金玟錫刮鬍子的溫柔動作，完全就是一對親密戀人。不過這場戲拍完後，金玟錫卻立刻大喊：「快拿啤酒來，我快瘋～了啦。」果然前一秒的粉紅fu，全都是演技啊！

同場加映，不是Bromance而是真正男男戀

《大叔的愛》主演：田中圭、林遣都、吉田鋼太郎

去年話題最熱日劇絕對不能漏掉《大叔的愛》，這部原以特別劇播出，受到觀眾熱烈討論後拍成7集深夜連續劇，由戲精吉田鋼太郎與田中圭演出大叔上司熱烈追求生命中至愛下屬春田田，為他不惜休掉30年美魔女妻子，當眾告白、愛心手作便當甚至同居照顧生活起居，讓春田無法拒絕這沉重的愛。

而喜歡童顏巨乳卻從沒有異性緣的春田在遇上大叔求愛後，人生頓時充滿了彩虹味，公司新來的鮮肉同事因緣際會成為他的室友，突如其來的浴室濕吻就這樣吻進了他的心房，努力克服「覺得大家都在看」的心理壓力，一起上班、逛街，大大方方走在陽光下。《大叔的愛》完結篇播出時在推特炸開了鍋，觀眾捨不得結局，拼命敲碗要求續集，不久之前傳出確定製作電影版，粉絲們有福了。



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