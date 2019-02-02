小薰可青半夜當坐檯小姐　酒客認出「不敢亂摸」

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▲《寒單》所有主要演員接受ETtoday《星光好選喆》節目隨堂考，對寒單爺知多少？演員們的反應相當爆笑。

記者王筱筑、 主播簡立喆 ／專訪報導

今年春節賀國片由《寒單》打頭陣，將台東特有的元宵文化習俗「炸寒單」，首度搬上大銀幕。片中有濃烈的兄弟情誼，也有刻骨銘心的愛情，題材獨特，演員表演整齊且精彩，電影上映十天就開出2500萬票房的好成績，打響春節國片第一炮。

導演為戲做功課，也曾經親自上陣當寒單爺肉身被炸，為了電影親自感受振奮的能量，開拍之前親眼看這場習俗，黃朝亮笑說被炸沒得準備，就只能做心理準備，「不要害怕，就我常常講就像結婚一樣，不要想就結了，想越多越不敢。」，胡宇威也補充：「就是面對，要有guts！」。

▲胡宇威、鄭人碩《寒單》劇照。（圖／想亮影藝提供）

鄭人碩也表示不管是當肉身要被鞭炮炸，或是其他演員在現場共同感受，都是大家對這部片的用心，他誠懇的說：「不單單是當肉身的痛楚感，其他演員也都經歷痛楚過，在銀幕上看得到痕跡的，希望大家能到戲院感受一下！」

▲《寒單》演員陣容相當堅強。（圖／記者周書羽攝）

除了導演黃朝亮和兩位戲中有當「寒單爺」肉身的男主角鄭人碩與胡宇威有親自體驗炸寒單之外，導演點名最「苦」的演員還有金馬影后陸弈靜。電影裡飾演鄭人碩奶奶的她，其實完全不會說台語，是一字一句聽導演錄音才苦記下來，片中說得一口流利台語，全是苦練出來。

▲小薰和可青拍戲拍出好感情。（圖／取自IG）

小薰和可青在片中飾演小吃部的坐檯小姐，她們在開拍之前還實地去當地小吃部坐檯三天，跟真正的酒客們喝酒玩遊戲，小薰說：「我們去小吃部實習有三天，都是凌晨12點後去。」，幸好當地酒客沒有對他們毛手毛腳，她們還觀察到小吃部的小姐都自有一套避開碰觸的方式，學習到了不少。

小薰也自爆一度看劇本看到覺得好沈重，起身抽一根菸的同時，就像戲中的男主角拿菸頭往手背燙，「可能我這麼做的當下，是為了感受蘇奈（劇中名字）的心境。」黃朝亮導演也稱讚小薰跟胡宇威平時都不抽菸，為了戲學抽菸，拍完戲後戒掉很健康。

▼《寒單》主要演員專訪。（攝影／張凱喨、吳杰澄）