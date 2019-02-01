ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

新版《蝙蝠俠》誰來演？「天菜男神」高調自薦　網：很可以

記者洪文／綜合報導

DC獨立電影《蝙蝠俠》確定故事聚焦在年輕版的布魯斯韋恩，將另覓新的男主角，班艾佛列克也在推特證實消息。短短2天之內，網友不斷討論該有誰來接替演出，現在曾演出《野蠻遊戲：瘋狂叢林》、天菜級男神歌手尼可強納斯（Nick Jonas）主動發聲，建議找他來演，掀起網友熱議。

《正義聯盟》班艾佛列克（Ben Affleck）。（圖／《正義聯盟》劇照）

▲班艾佛列克證實下一部不演蝙蝠俠。（圖／《正義聯盟》劇照

外媒《Hypebeast》在推特詢問粉絲：「你認為誰可以扮演蝙蝠俠？」尼可強納斯在下方留言：「名字尼克，姓強納斯。」其實這不是他第一次表示想要演出蝙蝠俠，他曾說粉絲認為他很適合，他也希望可以把蝙蝠俠帶入人們的生活當中，還說要一直高調說出來，讓華納高層可以聽見，只可惜之前一直沒有《蝙蝠俠》的拍攝消息。

▲▼尼可強納斯主動提出想要演蝙蝠俠。（圖／翻攝自IG）

▲尼可強納斯高調提出想要演蝙蝠俠。（圖／翻攝自IG）

該則留言掀起網友一番討論，不少網友認為：「很可以」、「甩開包袱」、「完全同意」也有網友認為他還不夠格，「笑死」、「你太嫩了」、「拜託不要」、「我可以想像會變得多可怕」。

▲▼尼可強納斯《野蠻遊戲：瘋狂叢林》劇照。（圖／翻攝自網路）

▲尼可強納斯《野蠻遊戲：瘋狂叢林》劇照。（圖／翻攝自網路）

其實對於誰可能取代班艾佛列克接下蝙蝠俠的角色，官方目前並沒有任何暗示，也未透露任何關於新角色所需的條件。外媒《Comicbook》認為尼可強納斯完全不可能，雖然他已跨界演出《野蠻遊戲：瘋狂叢林》，不過仍然不夠格稱得起蝙蝠俠的「等級」。

《蝙蝠俠》目前檔期排定為2021年6月25日。

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

推薦閱讀

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

狄鶯終於露面！　孫家3口「店門口排隊」等吃8000元台菜

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

受夠大伯蹭住7年！　婆婆「託夢道歉」她崩潰哭了

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

狄鶯終於露面！　孫家3口「店門口排隊」等吃8000元台菜

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

受夠大伯蹭住7年！　婆婆「託夢道歉」她崩潰哭了

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蝙蝠俠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 噁心慎入！胡宇威《寒單》曝炸傷破皮照　爸爸嚇呆「高血壓飆升」
  2. 台北街頭小女孩「望著蘑菇湯沒錢買」　男歌手帥氣結帳！
  3. 韓星3、4月輪流登台　「霸氣本部長」成勛+B1A4師弟會粉絲
  4. 郭彥均堅持「年夜飯回娘家吃」　貼心舉動護妻網讚：國民老公範本
  5. 新版《蝙蝠俠》誰來演？「天菜男神」高調自薦　網：很可以
  6. 人兒妹回來了！暉倪辦演唱會　創舉「單親媽媽一律半價」
  7. 直播主在ikea開直播大唱歌！另一頭觀眾「是莫文蔚本人」
  8. 《真寵》影評：導演最平易近人作品，卻又不失質感的宮鬥劇
  9. 三帥睽違四年《紅白》合體　畢書盡曝「只排練一次」
  10. 浩角翔起神助攻「整女粉絲」　下秒男友求婚全場噴淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366