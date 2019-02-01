新版《蝙蝠俠》誰來演？「天菜男神」高調自薦　網：很可以

記者洪文／綜合報導

DC獨立電影《蝙蝠俠》確定故事聚焦在年輕版的布魯斯韋恩，將另覓新的男主角，班艾佛列克也在推特證實消息。短短2天之內，網友不斷討論該有誰來接替演出，現在曾演出《野蠻遊戲：瘋狂叢林》、天菜級男神歌手尼可強納斯（Nick Jonas）主動發聲，建議找他來演，掀起網友熱議。

▲班艾佛列克證實下一部不演蝙蝠俠。（圖／《正義聯盟》劇照）



外媒《Hypebeast》在推特詢問粉絲：「你認為誰可以扮演蝙蝠俠？」尼可強納斯在下方留言：「名字尼克，姓強納斯。」其實這不是他第一次表示想要演出蝙蝠俠，他曾說粉絲認為他很適合，他也希望可以把蝙蝠俠帶入人們的生活當中，還說要一直高調說出來，讓華納高層可以聽見，只可惜之前一直沒有《蝙蝠俠》的拍攝消息。

▲尼可強納斯高調提出想要演蝙蝠俠。（圖／翻攝自IG）



該則留言掀起網友一番討論，不少網友認為：「很可以」、「甩開包袱」、「完全同意」也有網友認為他還不夠格，「笑死」、「你太嫩了」、「拜託不要」、「我可以想像會變得多可怕」。

▲尼可強納斯《野蠻遊戲：瘋狂叢林》劇照。（圖／翻攝自網路）



其實對於誰可能取代班艾佛列克接下蝙蝠俠的角色，官方目前並沒有任何暗示，也未透露任何關於新角色所需的條件。外媒《Comicbook》認為尼可強納斯完全不可能，雖然他已跨界演出《野蠻遊戲：瘋狂叢林》，不過仍然不夠格稱得起蝙蝠俠的「等級」。

《蝙蝠俠》目前檔期排定為2021年6月25日。