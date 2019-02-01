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黃健瑋、林生祥跨界合作！為《畫我台灣》挑戰台語配音超崩潰

記者李欣容／綜合報導

黃健瑋擔任公視《畫我台灣》系列短片旁白，由於稿子是美術教授撰寫，有許多平時不常用到的台語詞彙，讓黃健瑋直喊好難，「老師矯正後，才發現平常自己在說的台語，有很多音其實都是不正確的。」

▲▼ 「畫我台灣」林生祥、黃健瑋跨界合作。（圖／公視提供）

▲黃健瑋為配旁白苦練台語。（圖／公視提供）

由金曲獎常客林生祥操刀配樂作曲，黃健瑋擔任影片主述的《畫我台灣》系列短片，詳細介紹了台灣早期畫家的經典作品，包含創作理念，風格，生活背景等等。

▲▼ 「畫我台灣」林生祥、黃健瑋跨界合作。（圖／公視提供）

▲▼《畫我台灣》介紹台灣早期畫家的經典作品。（圖／公視提供，下同）

黃健瑋表示：「接到這樣的工作十分興奮，透過較為簡單的形式，把台灣一些很重要的畫家介紹給大眾，為台灣的藝術與繪畫盡一份力，短篇且深入淺出的呈現，讓觀眾在沒有壓力的情境裡，感受畫作之美。」為此他閉關兩天，老師講一句，他錄一句，用盡全力想要做到最好。

▲▼ 「畫我台灣」林生祥、黃健瑋跨界合作。（圖／公視提供）

而談到最喜歡的畫家，黃健瑋說他最喜歡陳進，對於在那個年代的女性，有這樣的成績與表現，覺得很佩服。之前都是看平面攝影的黃健瑋，這兩年開始接觸繪畫藝術，透過觀賞，讓自己在戲劇上的表現更開闊，現在也考慮重拾攝影機，紀錄一下日常風景，就像李梅樹記錄著三峽一樣。

▲▼ 「畫我台灣」林生祥、黃健瑋跨界合作。（圖／公視提供）

▲林生祥操刀配樂作曲。（圖／公視提供）

林生祥更為了本節目分別研究各畫家的個性與畫風，讓各種不同調性的樂風巧妙地流入畫作之中，再輔以動態擬真技術，把畫作裡的每個細節拆解出來看一一認識。

本次「藝起看公視《畫我台灣》」系列短片，依據不同年代的畫家作品，探索當時的人文背景，找尋畫作的歷史細節與古今變遷的故事，讓現今地貌與歷史、文化作跨時空的對話。每幅主要畫作也運用4K動畫製作動態擬真，讓觀眾有如親臨實境的觀影感受。

第一階段製作了六支短片，分別是：《陳澄波的淡水印象》、《廖繼春的河海風光》、《李梅樹的三峽情懷》、《顏水龍的蘭嶼所見》、《陳進的三地門社之女》、《郭雪湖的南街殷賑》。

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畫我台灣, 黃健瑋, 林生祥

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