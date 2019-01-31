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《聲林》張宸安被老蕭救回：存錢購10專輯報恩　最後決定先買紅髮艾德　　

記者林彥君／台北報導

選秀節目《聲林之王》人氣選手16歲的張宸安外型成熟，讓她和選手很快的打成一片，沒有隔閡，張宸安透露自己很容易怯場，在學校走上講台都會緊張發抖，參加《聲林》後，除了歌唱技巧進步、抗壓力提升，張宸安說想和導師蕭敬騰一樣，一開始雖然話少，但之後成為金曲獎主持人。

▲▼《聲林之王》選手張宸安專訪。（圖／記者張一中攝）

▲《聲林之王》選手張宸安。（圖／記者張一中攝）

張宸安在節目第一集被蕭敬騰（老蕭）救回，笑說「當時我的內心無比雀躍，想著我要買10張老師的專輯，之前沒買過。」張宸安不好意地說，最近把錢拿去買紅髮艾德的演唱會門票，目前還在存錢。張宸安說導師林宥嘉是個好爸爸，在搶麥單元還誇讚她穿得很可愛，緩和她緊張的情緒。

▲▼《聲林之王》選手張宸安專訪。（圖／記者張一中攝）

▲張宸安個性活潑。（圖／記者張一中攝）

張宸安當初會喜歡音樂，是受偶像紅髮艾德影響，連吉他的品牌都跟紅髮艾德一樣，希望自己未來能成為像紅髮艾德這樣的歌手，「迷戀到我之前買不到他的演唱會門票，在床上打滾大哭。」今年4月紅髮艾德來台開唱，她搶到最前排的右側的座位，「我研究過他的影片，他慣用手是右手，會把Pick往右丟，所以我座位搶他的右邊。」

▲▼《聲林之王》選手張宸安專訪。（圖／記者張一中攝）

▲張宸安未來想當創作歌手。（圖／記者張一中攝）

張宸安在《聲林》海選時，首次看到許淨淳，當時她頭上帶長頸鹿髮箍，背著包包跟吉他袋唱《爸爸叫我不要闖黃燈》，還說包包背著比較有安全感，「覺得她是個怪咖」，聽完許淨淳演唱，覺得她把生活的事寫成歌很有才華，是一位強勁的選手。

▲▼《聲林之王》選手張宸安專訪。（圖／記者張一中攝）

▲《聲林之王》選手張宸安。（圖／記者張一中攝）

張宸安平時和同學的話題都是要去哪裡玩？現在同學會問她「妳可以幫我要李友廷的簽名嗎？」家人原本希望她當主播，但自從她參加《聲林》後，家人覺得未來當歌手也不錯。媽媽看完每集節目都會分析表現，每次錄影，媽媽一定陪伴到最後一刻，張宸安笑說「我媽打扮的比我好看，鏡頭都會拍到她，畫面都比我還多，覺得她想當星媽。」

▲▼《聲林之王》選手張宸安專訪。（圖／記者張一中攝）

▲《聲林之王》選手張宸安。（圖／記者張一中攝）

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