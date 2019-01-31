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Luna突被問「雪莉」超驚慌！不提名字：那個離開f(x)的朋友...

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團f(x)唱紅《HOT SUMMER》、《Electric Shock》等歌曲，但雪莉在2015年退出，隨後f(x)多以個人活動，合體發片寥寥可數。最近成員Luna上節目聊個人活動時，主持人卻突然提到雪莉的名字，Luna遲了兩秒，眼珠左右晃動顯得慌張，後來用「那個朋友」來稱呼。

▲Luna突然被問「雪莉」超驚慌：那個離開f(x)的朋友...（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

▲Luna突然被問「雪莉」超驚慌。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

Luna日前上韓國綜藝節目《黃金漁場Radio Star》，在場聽到SISTAR出身的孝琳、MAMAMOO成員華莎談自己的solo舞台，在旁邊「喔～喔～」興奮大叫，直言好羨慕：「明明我也出了自創曲，但沒造成什麼話題。」

Luna自嘲，「罵我也沒關係，如果能造成一些話題就好了。」甚至為了要造成討論，自己還偽裝身分親自留言，「像是『今天Luna的服裝很難懂欸～』或是『Luna今天的妝化得很美』之類的」。

▲Luna突然被問「雪莉」超驚慌：那個離開f(x)的朋友...（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

▲面對金九拉提問Luna苦笑：為何突然提到雪莉？（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

這時候主持人金九拉一時口快問，「同一個團體有雪莉嘛，那不如問問雪莉意見呢？」Luna當場愣住，眼球突然強烈左右晃動，尷尬笑說：怎麼突然提到雪莉呢？金九拉才趕緊解釋，「因為雪莉是注目的焦點嘛～」

▲Luna突然被問「雪莉」超驚慌：那個離開f(x)的朋友...（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

▲Luna以「那個朋友」客氣稱呼雪莉。（圖／翻攝自YouTube／MBCentertainment）

可能是怕主持人沒更新雪莉退出的消息，Luna小心翼翼回：「那個朋友因為已經離開了，對於怎麼樣才能獲得關注，我有稍微研究其他成員，像是我們Krystal一上傳IG，就獲得40萬按讚，我只有1萬...」她後來歸結原因是她發的照片太雜了，應該要去蕪存菁一點。

▼Luna突然被問雪莉片段。（影片來源：YouTube MBCentertainment）

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關鍵字

f(x), Luna, 雪莉, 日韓風

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