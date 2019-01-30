晉久的瀏海是認真的！《王牌大律師》怪頭撞臉周星馳

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演員晉久在韓劇《太陽的後裔》飾演徐大英一角走紅，深情、不苟言笑、拿槍殺敵的硬漢模樣還深植人心，然而新韓劇《Legal High王牌大律師》形象卻180度大轉變，換上西裝、梳搞笑瀏海，還為了這新造型取了名字，坦言「我就是演一個怪胎」！

▲《Legal High王牌大律師》男主角晉久。（圖／LINE TV提供）

為了強調喜感，《Legal High王牌大律師》劇組為他設計新的髮型，仔細一看頗像周星馳27年前在港片《家有喜事》中飾演精神不太正常的常歡，讓人光看造型就想發笑，晉久還幫怪瀏海自創名字為「刀尾（갈고리）」，因為他在劇中飾演為了勝訴不擇手段、嗜錢如命的王牌律師，髮型雖搞笑但也呼應他在法庭上強勢的一面。

▲《家有喜事》周星馳飾演常歡，留著經典髮型。（圖／翻攝自網路）

《Legal High王牌大律師》改編自同名日劇，原男主角是堺雅人，晉久表示，「自己很喜歡原著，是很有趣的故事，自己本身也是堺雅人的粉絲，因此很有野心要演好這個角色。」從預告就展現浮誇表情與演技，他也笑說：「我從以前就很想要挑戰喜劇，大家可以透過這部戲，看到不同的我，從頭到尾，我都很認真的準備。」

▲《Legal High王牌大律師》女主角徐恩秀。（圖／LINE TV提供）

《Legal High王牌大律師》描述勝訴率百分之百的毒舌律師高泰林（晉久 飾演），遇上了正義感十足的熱血菜鳥律師徐在仁（徐恩秀 飾演），即使是王牌律師，卻被女主角吃死死，雖是法庭劇卻充滿喜感與笑料，2月9日起LINE TV也看得到。