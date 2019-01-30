朱俐靜現身展覽引騷動！　流感瘦5KG後吃「發光冰」超嗨

記者盧薇淩／台北報導

歌手朱俐靜近期尾牙商演滿檔，更密集準備2月16日《我們’s Women》演唱會，近日感冒的她，30日中午大病初癒，驚喜現身冰淇淋特展，現在正值寒假期間，展場內人潮眾多，女神一現身，立刻引起現場一陣騷動，而朱俐靜也笑說：「得流感後瘦了五公斤，吃冰應該不過分吧！」

▲朱俐靜冰淇淋特展看展。（圖／記者黃克翔攝）

展場內除了可以拍照，在冰淇淋夜光區還有超特別的夜光霜淇淋，在黑暗中會發出美麗瑩光。日前才得流感的朱俐靜，近期感冒才痊癒，看到這麼特別的霜淇淋，完全忍不住嘗鮮吃冰，她說：「得流感後瘦了五公斤，吃冰應該不過分吧！而且第一次看到會發光的冰淇淋耶！今天不管誰阻止我，我都一定要吃到！因為發光冰淇淋實在超特別！吃起來甜甜綿綿，有種在吃棉花糖的感覺！這個推薦給大家，來這裡一定要吃吃看！」

▲朱俐靜先前得流感瘦了5公斤。（圖／記者黃克翔攝）

朱俐靜一踏入展場，也難掩雀躍神情說：「最近我的IG好像都被這裡洗版了，時不時就看到朋友來這邊打卡。拍的照片都好網美，我就一直想來朝聖並一探究竟，但最近尾牙行程滿滿，還有《我們’s Women》演唱會要排練，拖到今天終於才有時間來看展！ 」提及過年有什麼安排，她說：「過年我已經想好要睡到飽好好休息了！還有我想當駕駛！自己開車帶爸爸出去玩！平常工作都沒有什麼時間跟家人相處，這次過年想好好跟家人一起渡過！」

▲▼朱俐靜看到冰淇淋少女心噴發。（圖／記者黃克翔攝）