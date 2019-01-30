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李佳歡《聲林》前達1年0收入！節儉「投靠姐姐」研究特價

記者盧薇淩／台北報導

6歲學聲樂、22歲學習詞曲創作的李佳歡是李佳薇妹妹，參加華人最大選秀節目《聲林之王》知名度大增，30日宣布將於3月9日舉行首場售票音樂會。而原本在英國唸法律的她，因為熱愛音樂，來台接受音樂訓練，回台的1年多可說是「0收入」，平日除了出門上音樂、表演課，幾乎都待在家練唱，她苦笑說：「這段時間姊姊在經濟上是完全地支持我，但我自己也會對姊姊感到不好意思，所以比較節儉。」

▲▼李佳歡參加《聲林之王》 。（圖／游手好弦娛樂提供

▲李佳歡參加《聲林之王》 。（圖／游手好弦娛樂提供）

李佳歡透露，姊姊讓她全程跟著她錄專輯，「我學習到很多，而且我在台灣一開始完全沒朋友，她都會帶我出席她跟朋友的聚會。」經紀人加碼爆料，這對姊妹花平日的興趣就是研究各大賣場哪一天有什麼特價和搜集折價券，「通常有特賣的時段絕對約不到她們2個人！」實在很不像一般女生會做的事情。

24歲的李佳歡從小就是家人眼中的「乖乖牌」，排行老么的她和大姊相差14歲，與三姊李佳薇則相差7歲，講到和姊姊們的年齡差距，她打趣地說：「我有4個媽媽！」李佳歡和李佳薇一樣熱愛音樂，雖然對唱歌一直有著很大的熱情，但高中畢業後，選擇聽家人的建議，前往英國曼徹斯特大學攻讀法律。拿到大學文憑後，就在準備考取律師執照前夕，她毅然決然暫時放下成為律師的計畫，決定到台灣投靠姊姊李佳薇。

▲▼李佳歡參加《聲林之王》 。（圖／游手好弦娛樂提供

▲李佳歡將舉辦音樂會。（圖／游手好弦娛樂提供）

李佳歡透露，一開始先找上三姊李佳薇，拜託對方收留自己，隨後才鼓起勇氣告訴家人，「我跟爸媽說我想要在台灣學習一些音樂或表演相關的課程，1年後我就回去考律師執照。姊姊（李佳薇）跟我說過路是走出來的，不是有了路才去走的，如果當年她沒有鼓起勇氣來台灣參加比賽，她今天可能就在實驗室了。」

頂著「法律系高材生」和「李佳薇妹妹」光環出道，李佳歡爆料姊姊李佳薇從小就是學業和歌唱比賽的雙冠王，「所以我一直以姊姊為目標，無論在課業還是事業上，都希望可以做得跟她一樣好。而且姊姊也常給我非常多幫助，對我來說這樣的光環是一種鼓勵，也是一種激勵。」

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關鍵字

李佳薇, 李佳歡, 聲林之王

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