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小兵立大功！這部片打破《與神同行》紀錄　導演揭秘原因

記者蕭采薇／綜合報導

南韓開票即空降冠軍的超強動作喜劇《雞不可失》，票房持續開紅盤，不僅每天以超過70%的票房占比穩坐第一名，5天就突破300萬觀影人次，上週六日更分別以99萬及103萬人次，2度超越了《與神同行》於歷年1月份創下的91萬單日最高觀影人次紀錄。

▲▼《雞不可失》柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《雞不可失》由柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明演出。（圖／CATCHPLAY提供）

《雞不可失》截至昨日6天已襲捲307億韓元，相當於8.4億台幣，在韓國最大入口網站NAVER的觀眾評分更獲得9.34近滿分的好評，票房口碑爆棚，被媒體譽為韓國喜劇的新標竿！導演李炳憲說：「我拍這部電影沒有別的原因，就只是想讓觀眾在戲院開心大笑而已。」

▲▼《雞不可失》柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《雞不可失》由柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明演出。（圖／CATCHPLAY提供）

電影《雞不可失》由《李屍朝鮮》南韓影帝柳承龍、韓國小姐性感女星李哈妮、實力派演員陳善圭、人氣男星李東輝和當紅小鮮肉孔明主演，描述由5位掉漆警探組成的緝毒小組，天天在毒販巢穴對面的炸雞店埋伏監視，從早到晚吃炸雞吃到吐也一無所獲，直到柳承龍飾演的高班長決定接下生意冷清的炸雞店，還意外發現組內最廢的成員竟是能做出超美味炸雞的味覺天才，案情才有了轉機。

▲▼《雞不可失》電影海報、劇照。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《雞不可失》由柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明演出。（圖／CATCHPLAY提供）

電影除了以「警察臥底賣炸雞」的新鮮爆笑題材成功讓觀眾從頭笑到尾之外，導演認為這個故事還有能引起共鳴的地方，他說：「我認為每一個看似平凡的人，都有他厲害的地方，一旦時機到來就能發光發熱，就像主角們一樣。」電影《雞不可失》2月22日搞笑上映。

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雞不可失, 柳承龍, 李哈妮, 陳善圭, 李東輝, 孔明

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