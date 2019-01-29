蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　這場戲「大戳笑點」狂NG

記者盧薇淩／台北報導

「Jolin」蔡依林推出新歌《腦公》，MV幕後花絮30日公開，整支MV大解密，在酒令茶餐廳譜出的「燒臘情緣」出現戲劇化轉折，在姻緣女神吳君如助攻下，讓身穿義大利名師「Sit Down Please」設計的「龍蝦裝」、頭頂半屏山髮型的Jolin，征服偶像男神鄭愷，MV尾末特別復刻賀歲港片公式，偕同吳君如、鄭愷排排站一同向大家拜年，更勾起許多老影迷的共同回憶，MV僅上線一天就引起熱烈討論。

▲蔡依林《腦公》MV花絮公開 。（圖／索尼唱片）

《腦公》光是上映前釋出的短短20 秒預告就破54萬點閱，MV 28日中午一上架，不到半天時間YouTube就破百萬點閱，而微博更高達近5百萬次點擊，歌迷在網路上熱烈迴響。MV幕後花絮30日大公開，Jolin、吳君如及鄭愷在拍攝片場笑聲不斷，其中蔡依林和吳君如演出「哇」這場戲，更是頻頻笑場，吳君如還把「姻緣女神」講成「陰陽女身」，逗得Jolin不停大笑。

鄭愷受訪時笑說：「我一聽到這消息就很興奮，以為我是演偶像劇男主角，結果是個杵子。」吳君如聽到Jolin喜歡港片，也表示驚訝，笑說：「興奮是你邀我們來跟港片致敬，但我演的不是我以前港片經典造型，我演女神啊～～。」

▲蔡依林MV拍攝花絮公開 。（圖／索尼唱片）

《腦公》MV上演姻緣天注定情節，Jolin開的「酒令茶餐廳」竟然藏了未來「腦公」鄭愷，原本是燒臘廚師的他，隱藏了燒臘公會理事長的身分跨海追愛，重新神還原經典港片《與龍共舞》中劉德華追張敏的情節，令人捧腹大笑之餘，更見識到Jolin演喜劇的功力大躍進。MV中最令粉絲印象深刻的是，頂著一頭復古半屏山髮型的Jolin換上「龍蝦裝」，把當年《與龍共舞》中十一姑角色重新詮釋，而因戲意外又跟「海鮮」搭上關係的她開玩笑說：「

看來《宜伶海鮮酒家》可以開張來賣海鮮了！」