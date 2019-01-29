《必勝》驚見學姐黃瀞瑩？　她人氣飆漲狂接4支廣告

記者李欣容／綜合報導

女星高郁捷原是「蜜蜂少女隊」成員，單飛後在三立《必勝大丈夫》飾演西服師傅蔡振南的小徒弟，這角色也讓她一口氣接下4個廣告拍攝，更有人說她神似「學姐」黃瀞瑩，拍攝其間和邱昊奇成為好友，爆料當時邱昊奇約同劇演員讀本，原以為肌肉男都沒腦的她，也因此徹底改觀。

▲蜜蜂少女隊高郁捷單飛，接演 《必勝大丈夫》鄭美麗 。（圖／喜歡音樂提供）

高郁捷第一次演八點檔就跟硬底子演員蔡振南有不少對手戲，除了緊張、壓力之外，蔡振南也願意花時間教她演戲，「感謝南哥大前輩，非常的貼心像爸爸一樣。」其中有一場要抱著南哥撒嬌，她竟抱到忘我，導演喊卡後其他演員都放手了，只剩她一人還在抱，直喊糗翻了。

▲高郁捷在劇中是蔡振南的小學徒。（圖／喜歡音樂提供）

高郁捷在拍戲時也結交許多好友，令她意外的是邱昊奇在群組發起讀書會，針對劇本討論，高郁捷說：「一直以來都覺得肌肉男沒有頭腦，但邱昊奇讓我改觀，好開心有機會再進修，很感謝他邀約一起讀本。」

▲高郁捷被說像「學姐」黃瀞瑩 。（圖／喜歡音樂提供）

高郁捷也因為戲劇表現亮眼，接下4個廣告拍攝，還有網友覺得她長得像「學姐」黃瀞瑩，也因此社群媒體粉絲人數持續爆衝，對此高郁捷則說：「很開心可以跟美女聯想在一起！但我本人個性比較大剌剌，她比較有氣質啦。」