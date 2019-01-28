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《愛．欺》更改原著設定　庫伊拉「沉醉典禮」忘我演出

記者洪文／綜合報導

好萊塢女星葛倫克蘿絲（Glenn Close）演出《101真狗》靈魂人物「庫伊拉」，深受影迷喜愛。她近日演出改編自同名小說電影《愛．欺》（The Wife），橫掃各大電影競賽影后獎項。導演更改原著設定，把地方小獎變成諾貝爾獎頒獎典禮的場景，更特地遠赴瑞典拜訪諾貝爾獎主辦方，討論如何呈現頒獎儀式的畫面，讓她拍攝時都感受到典禮的強大氣場，「進入角色後整個忘我演出難以拉回！」

▲▼《愛．欺》劇照 。（圖／威視提供） 

▲《愛．欺》劇照 。（圖／威視提供，以下同）
  
電影《愛．欺》為讓故事敘述更具戲劇張力，原著小說中男主角僅是獲得一座地方上的文學小獎，改編成電影後，導演設定讓他獲得至高無上的諾貝爾文學獎。為重現諾貝爾頒獎典禮儀式及宴會的經典畫面，不單是要找到合適的場館，就連頒獎儀式的流程都必須慎重安排。

▲▼《愛．欺》劇照 。（圖／威視提供）

為此導演還特地遠赴瑞典拜訪負責諾貝爾頒獎儀式的主辦單位，諾貝爾主辦方也慷慨熱心協助，給了導演許多儀式上該注意的重點，導演更研究相關紀錄片，包括典禮上該如何鞠躬、走位等細節，為的就是要拍攝出最接近現實的畫面。就連葛倫克蘿絲在拍攝時都感受到典禮氣場的強大，直說：「劇組很用心，進入角色後內心的情緒更是高漲，難以拉回，都忘記我是在拍戲了。」

▲▼《愛．欺》劇照 。（圖／威視提供）

改編自同名暢銷小說的《愛．欺》，故事敘述身為知名作家的喬（強納森布萊斯 飾）和妻子瓊安（葛倫克蘿絲 飾）結縭40餘年，是眾人眼中欽羨的文壇賢伉儷，就在喬即將前往瑞典獲頒諾貝爾文學獎的前夕，瓊安正面臨著她人生中最大的衝擊：那些生命旅程中無數次為了支持丈夫的犧牲，終於在她多年來隱忍喬外遇的壓力下逐漸反撲，她無法確定自己是否還能繼續委屈下去，進而成就屬於丈夫的一切。

《愛．欺》將於2019年2月14日在台上映。

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