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負債千萬！《寒單》導演黃朝亮痛揭「票房黑洞」　抱怨鄭麗君：制度再不改，我要走了

記者洪文／台北報導

過年第一檔國片《寒單》上映至今5天，全台票房1610萬。導演黃朝亮28日下午出席公益放映，突然感嘆，拿去抵押的房子回不來了，個人已負債2000多萬，如今南部票房是台北4倍，實際收入卻因制度卻拿不來，忍不住向文化部長鄭麗君抱怨：「制度再不改，我要出走了！」

▲▼《寒單》電影公益包場 導演黃朝亮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲導演黃朝亮出席《寒單》電影公益包場 。（圖／記者屠惠剛攝）

黃朝亮坦言，去年《寒單》申請長片輔導金，未料全部台灣在地題材，找齊台灣優秀演員及幕後團隊，竟然沒有入選，讓他完全傻眼，「原本是非常有把握的，後來發現名單有國外的IP（疑指改編自南韓電影的《比悲傷更悲傷的故事》）入選了，不知道標準在哪裡，難道是我個人的問題嗎？」

因為拿不到輔導金，導演黃朝亮只好跟老婆情商，抵押家裡房產借錢，自己的公司也拿去信用貸款，還好第二次申請輔導金到700萬，但是他全部投入電影宣傳發行費用。記者問他目前負債狀況，他一開始擔心父母聽到會難過，後來鬆口透露高達2000多萬，「所以我壓力很大！」

▲▼《寒單》電影公益包場 張正藍,巨砲,紀麗如,紀寶如,藝鴒,陳麗卿,龔蓮華,向娃,王湘瑩,導演黃朝亮,文夏,文香,林松義。（圖／記者屠惠剛攝）

▲資深藝人向娃、文夏、文香等人出席《寒單》電影公益包場 。（圖／記者屠惠剛攝）

導演黃朝亮坦言，說出來並非打悲情牌，只是想要反應台灣的現實狀況，「我以前的賀歲片在中南部很受歡迎，像《寒單》南部票房是台北4倍，可是台灣有很多『點數戲院』，不是拆帳的，票房再多，我是拿不到的，我沒有辦法回本，對我們投資、出品人很委屈、很不公平！」

對此，導演黃朝亮向政府喊話：「電影院當然有生存下去的需求，但是國片這麼辛苦了，可不可以不要這樣對待！」他認為包括台灣電影制度、生態，「文化部長如果做得真的那麼好，那請正視這個問題，不然連我們都要出走了，因為活不下去了嘛，這是對的事，就該說出來！」

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