范冰冰公司「愛美神」斷李晨管理權　「范媽媽」接手股份

▲范冰冰與男友李晨。（圖／翻攝自微博）

娛樂中心／綜合報導

大陸女星范冰冰自「陰陽合同」風暴後，演藝事業陷入停滯。近日又傳出卸任「愛美神影視文化公司」的法定代表人，且男友李晨也與該公司企業管理「斷了關係」。目前，范冰冰母親張傳美則入股了該公司。據悉，愛美神估值曾高達7.4億元人民幣（約新台幣34億元），一度受到唐德影視「青睞」意圖收購。

據《每日經濟新聞》報導，愛美神公司的法定代表人24日發生變更：原法定代表人范冰冰退出，周海國接任。股東方面，北京太易投資基金管理有限公司退出，范冰冰的母親張傳美入股。

報導指出，啟信寶顯示，范冰冰是7家公司（此前另一家公司已注銷）的股東，在5家公司中擔任法定代表人，在4家公司中擔任高管。其中，無錫愛美神影視文化有限公司成立於2015年7月30日，注冊資本300萬元（人民幣，下同）。

▼變更記錄內容。（圖／每日經濟新聞）

上市公司唐德影視2016年3月發布重大資產重組公告稱，籌划以現金方式收購愛美神51%的股份。按重大資產重組標志，唐德影視對愛美神的估值達到7.4億元人民幣。

唐德影視如此想收購愛美神，也與范冰冰有重要的關係。在上市之前，唐德影視就因有范冰冰、趙薇、張豐毅等明星股東引發市場廣泛關注。

針對市場的高估值疑問，當時唐德影視對外表示，收購愛美神是因為影視文化類標的屬於輕資產運作公司，判斷其價值的標準不在於注冊資本，而在於明星IP稀缺程度和未來價值，范冰冰與唐德影視未來的合作可能產生不可想象的衍生價值。

但隨後，唐德影視被深交所對愛美神的估值、交易風險等問詢，並於2016年6月24日宣布終止收購。據唐德影視披露的財報，2015年由范冰冰主演的電視劇《武媚娘傳奇》實現收入1.98億元，佔公司總營收的40%左右。

▲因《巴清傳》未能播出，公司虧損嚴重。（圖／翻攝自微博／巴清傳）

疑似過度依賴范冰冰，讓唐德影視在2018年受到了極大的牽連，男女主演先後被負面新聞纏身，唐德影視押寶的《巴清傳》未能順利播出。此外，該公司在2018年無熱門作品，因此業績大幅下滑，2018年前三季度的淨利潤同比下滑17.77%，僅僅在第三季度，公司的淨利潤就下滑超過8成。

股價下跌，市值縮水，唐德影視的大股東也不斷在減持拋售。報導指出，趙薇的哥哥趙健剛完成減持，趙健的前妻陳蓉也在去年12月提出在三個月內計划減持唐德股份不超過480萬股。

▼《武媚娘傳奇》為范冰冰工作室出品的第三部電視劇。（圖／翻攝《武媚娘傳奇》微博）

報導指出，范冰冰的母親張傳美入股愛神美公司。張傳美曾是舞蹈演員，現任范冰冰影視藝術培訓學校校長，在范冰冰出演《還珠格格》之後，她擔任了經紀人的角色，不僅幫女兒聯繫演出業務，還照顧范冰冰的生活起居。一直到2000年，范冰冰被中國大陸第一代文化經紀人王京花簽走，帶到華誼，張傳美才放手。

儘管不做經紀人了，張傳美還是緊跟女兒的每一步動向，她在范冰冰成立的工作室幫忙打理事務。此外，愛美神成立時，張傳美就出資持股30%，范冰冰持股70%。直到2016年8月5日，太易投資取代張傳美，成為愛美神新股東，持股30%，愛美神注冊資金也從300萬元增加到1500萬元。

▼愛美神公司信息變更記錄內容。（圖／每日經濟新聞）

范冰冰與李晨戀情公開後，各自的資本版圖也通過戀情交織在一起，兩人在2015年合資成立「愛美神企業管理咨詢有限公司」。到了2018年4月，隨著「無錫海視影視文化工作室（有限合伙）」加入，愛美神企業管理的法定代表人和負責人由李晨變更為牟恩廣。

但在今年1月15日，李晨退出了愛美神企業管理，自此，這對情侶在投資上已「各自飛」。報道稱，愛美神現在不過是一家有明星背景、成立不到1年的「空殼公司」。

▼范冰冰與李晨。（圖／翻攝自微博）