HUSH「W形露乳T恤」開唱超狂！踩高靴笑：終於唱到女聲

記者盧薇淩／台北報導

第八屆的Legacy「都市女聲」系列演唱會，今年由深受各大天后喜愛，以創作為眾多女性音樂人發聲的音樂人HUSH擔任隱藏版，作為系列演出壓軸場，他費盡心思著裝，以一襲印著露乳造型T恤、足蹬高靴登台應景，常於演出中翻唱女聲歌曲的他，這次精挑細選多名自己欣賞的女歌手作品致敬。

▲HUSH在都市女聲開唱 。（圖／Legacy）

一開場HUSH先接連演唱兩首新歌《怎麼開始的〉、《換句話說》後，劈頭激動地說：「我終於唱到都市女聲了！」並打趣聊起幾年前自己辦了一場致敬演出，因為是屏東長大的，所以取名叫「鄉間女聲」，這次演出就像是鄉野奇談變成都市傳說，非常開心。

▲HUSH穿著露乳造型T恤開唱。（圖／Legacy）



一向積極表達平權立場的他，多次於演出中感謝Legacy在今年的「都市女聲」演唱會打破傳統，讓過去只有女歌手才能演出的舞台，也能讓他一圓夢想，並接著笑說：「其實我很想報名金曲獎最佳女歌手，但競爭太激烈了所以我還是報男歌手就好。」語畢接著演唱《同答案》再次表達支持平權運動，現場許多樂迷跟著節奏揮舞雙手，搭配著彩虹色的燈光，氛圍相當溫馨。

▲HUSH一連演唱了多首作品。（圖／Legacy）



這次精挑細選多名自己欣賞的女歌手作品致敬，包括雷光夏《臉頰貼緊月球》、陳珊妮《戰神卡爾迪亞》、王菲《感情生活》、Rachael Yamagata（山形瑞秋）《You won’t let me》、與家家《還是想念》等，都是他的KTV拿手歌曲，讓歌迷聽得如癡如醉。當然，安可也帶來HUSH為女歌手創作的成名曲《克卜勒》、Tizzy Bac《You’ll see》，首首金曲讓樂迷捨不得離去。





▲HUSH挑選多首歌手歌曲演唱。（圖／Legacy）