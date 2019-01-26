SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

記者盧薇淩／台北報導

韓國天團SUPER JUNIOR 26日在「KKBOX風雲榜」上開唱，隊長利特、藝聲、東海、銀赫、神童、厲旭、始源7人一現身舞台，馬上引起現場熱烈歡呼，他們一連演唱《SORRY,SORRY》及《美人啊 BONAMANA》三首歌曲，魅力四射讓全場嗨翻。

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▲Super Junior出席kkbox風雲榜。（圖／記者黃克翔攝）

SUPER JUNIOR接受訪問時，提到隊友圭賢去當兵，希望下次可以全員到齊，但也透露下半年將來台開演唱會。說起這次來台吃的美食，利特透露昨日去吃了知名餐廳才來彩排，但對台灣美食十分熟悉的他們也說，每次來台必喝的珍珠奶茶，珍珠大小變了，「珍珠顆粒好像變小了，有點失望。」主持人海芬打趣解釋：「每一家不太一樣啦，你們下次可以要求，要饅頭大的都可以。」

▲Super Junior覺得台灣珍珠變小顆了。（圖／記者張一中攝）

SJ主持的綜藝節目《Super TV》目前拍了2季，利特也表示，只要有新題材，我們都會考慮，但圭賢去當兵，當他回來或許會拍不同的；始源曾與彭于晏合拍電影《破風》，他用中文說，「我問他你現在在哪？他說我現在在廈門拍電影，我也是在韓國拍電視劇，結束後我們會見面」。

▲super junior嗨跳3首歌曲。（圖／記者張一中攝）