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48歲莫文蔚104cm辣腿盡現！　超短「粉糖洋裝」逆齡回春

記者盧薇淩／台北報導

「金曲歌后」莫文蔚26日登上「KKBOX風雲榜」開唱，她穿著一襲2019春夏禮服現身，粉彩棉花糖色的禮服，甜美中不失性感，特別搭配立體蝴蝶鞋，襯托出104公分的逆天美腿更為修長性感，當天后從升降台緩緩現身，立刻引爆全場熱情，凍齡程度驚人，讓人完全忘記她已48歲。

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▲▼莫文蔚kkbox演唱會 。（圖／記者張一中攝）

▲莫文蔚出席kkbox演唱會。（圖／記者張一中攝）

莫文蔚26日與猛男舞者共舞，小巨蛋全場性感指數立刻爆表，首度在台灣演唱會登場的LED三角燈烘托出天后氣勢磅礴，一連演唱《慢慢喜歡你》、《絕》2首新歌及經典歌曲《如果沒有你》，莫文蔚特別找來金曲搭擋荒井十一合作，荒井用三種不同的風格展現出在音樂中百變的莫文蔚，讓歌迷耳目一新。

▲▼莫文蔚kkbox演唱會 。（圖／記者張一中攝）

▲莫文蔚穿著粉紅澎澎裙。（圖／記者張一中攝）

另外，蕭秉治（廷廷）彈唱《我好想好想你》萬人跟著大合唱，接著他再把大家情緒帶到最高點，嗨唱「全民嗨歌」《射手》，更大陣仗加入10位舞者縱情地嗨跳「射手舞」，而他受訪表示，今年希望可以完成新專輯，將在暑假開唱的他，也和媒體打賭，在那之前瘦下5公斤；而他2月家去洛杉磯看周傑倫演唱會，身為「迷弟」的他，也希望周董能給他20秒的時間，跟他合唱歌曲，完成心願。

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▲▼第14屆kkbox風雲榜-蕭秉治。（圖／記者黃克翔攝）

▲蕭秉治在kkbox開唱。（圖／記者黃克翔攝）

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