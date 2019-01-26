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李友廷開唱千張票半小時賣光！　線上擠近萬人：何德何能

記者盧薇淩／台北報導

華人最大選秀節目「聲林之王」第一季總冠軍出爐，由創作歌手李友廷突破重圍拔得頭籌，人氣高漲的他，26日中午開賣的「找到我」巡迴加場，繼先前Legacy台中的千人演出完售後，再下一城，千張門票於開賣半小時秒殺完售。

▲▼李友廷演唱會賣票秒殺 。（圖／Legacy、翻攝網路）

▲李友廷演唱會賣票完售 。（圖／Legacy） 

得知票房開紅盤，李友廷第一時間在臉書寫下：「秒殺。據說光線上人數就有9000人。（不包含iBON)何德何能。希望在這波有如神助的buff退去後還能保持平常心。剩下的就是好好準備表演了。沒有搶到票的同學別太難過，每個月初都還是會公佈一些表演的。」

在尚未參加《聲林之王》前，李友廷已於網路平台發表多首創作，擁有豐富表演經驗外，更曾獲得「金旋獎」評審團大獎、音樂大師李宗盛創立的品牌「Lee Guitars」比賽中拿下指彈組（Finger Style）冠軍。李友廷也曾以綽號「阿左」上過節目《大學生了沒》，彈唱John Mayer（約翰梅爾）的《Stop This Train》而被韋禮安大讚 。

▲▼李友廷演唱會賣票秒殺 。（圖／Legacy、翻攝網路）

▲李友廷成為《聲林》首屆冠軍 。（圖／Legacy） 

節目上表現也相當優異，以一首首自創曲讓導師群驚艷！在節目上演唱自創曲《把音量轉小》，獲得庾澄慶的高度評價：「他是一個音樂人！」

《聲林》總冠軍賽26日上，李友廷以自創曲《誰》上陣，演出後哽咽的說：「這首歌在講渴望被找到的心情，參加比賽前已經一個人走很久了，特別想把它放在最後唱。選手都一定抱著這樣的心情，希望有一天被你們找到。」蕭敬騰聽完則說：「我快哭了」 ，次次拿出優異表現，最終獲得第一季總冠軍。

▲▼李友廷演唱會賣票秒殺 。（圖／Legacy、翻攝網路）

▲▼售票系統完售正在進行清票作業 。（圖／翻攝網路） 

▲▼李友廷演唱會賣票秒殺 。（圖／Legacy、翻攝網路）

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